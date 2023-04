Yamaha R7 Cup, Michael Girotti “Costi contenuti la formula giusta”

40 piloti, 27 team e due wild card previste in ogni gara. La Yamaha R7 Cup è già un successo. E’ uno tra i trofei più economici e formativi a livello italiano. Con circa 15mila euro si può avere moto, kit Yamaha ed iscrizione. Certo, bisogna aggiungere le gomme, le spese per le trasferte e per i meccanici ma in ogni caso i costi sono decisamente contenuti rispetto a quelli di in un CIV Supersport o anche di un National Trophy 600. Si corre anche in contesti prestigiosi: gara nell’ambito del Mondiale Superbike ad Imola, la Superfinale ad Aragon.

Il primo round si svolgerà il 30 aprile nell’ambito del CIV. Il superfavorito è Micheal Girotti che l’anno scorso ha vinto la SuperFinale.

“La Yamaha R7 Cup ha tutto – racconta Girotti a Corsedimoto – costi contenuti, un buon livello di concorrenti, gare combattute, visibilità: ha formula è quella giusta. Lo moto sono bicilindriche quindi non richiedono grandi costi. Credo che le R7 siano un po’ le moto del futuro e che l’anno prossimo o nel 2025 le vedremo nel Mondiale”.

Quest’anno sei l’uomo da battere?

“Chiaramente il mio obbiettivo è raggiungere la SuperFinale e vincerla come nel 2022 però quest’anno sarà ancora più dura. Sono arrivati tanti giovani dalla 300 e non sarà facile. Saremo in tanti e credo che di sto passo l’anno prossimo o faranno due griglie o lasceranno a casa dei piloti perché è veramente un campionato in piena ascesa”.

Vincere la SuperFinale ti ha aperto delle porte?

“Direi di sì. Prima di tutto sono stato subito confermato dal Team Rosso e Nero che mi ha voluto per questa stagione poi è stato più facile che in passato trovare degli sponsor per correre. E’ un trofeo che offre certamente delle prospettive”.