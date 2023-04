Caberg Helmets si è ritagliato un ruolo primario nel segmento dei caschi “road” e adesso strizza l’occhio ai giovani motociclisti. In rampa di lancio c’è Avalon X, nuovo modello 2023 destinato ad un pubblico grintoso amante delle Naked e delle sportive. Il nuovo gioiello di casa Caberg è progettato per i motociclisti attenti ai dettagli e allo stile senza compromessi in termini di sicurezza e comfort.

Concentrato di innovazione

Ventilazione, visibilità superiore alla media e profilo compatto ed aereodinamico sono alcune delle caratteristiche tecniche che fanno di questo nuovo modello 2023 di casa Caberg. Un concentrato di innovazione e tecnologia, caratteristiche che fanno di questo modello un ottimo casco anche dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. Il nuovo Avalon X di Caberg ha superato tutti i test previsti dalla normativa ECE 22.06 garantendo quindi i più alti ed attuali standard qualitativi richiesti oggi sul mercato. E’ realizzato con una calotta in LG CHEM HI-IMPACT ABS disponibile in due diverse misure per garantire il massimo comfort e l’equilibrio perfetto tra le dimensioni del casco e la taglia del motociclista, garantendo un feeling di guida ed un comfort ottimale.

Occhio al visierino

Avalon X è infatti dotato di un’ampia visiera antigraffio predisposta per l’inserimento della lente anti appannamento Fog City. C’è anche il visierino parasole DVT (Double Visor Tech) facile da azionare anche quando si usano guanti tecnici per merito della leva posta sul lato sinistro. Entrambe le visiere sono facilmente removibili senza l’utilizzo di attrezzi per la pulizia e per la sostituzione. Anche l’impianto di ventilazione del nuovo modello integrale AVALON X è frutto di uno studio sapiente ed accurato. Porte d’ingresso ed estrattori sono posizionati in modo strategico in modo da espellere efficacemente calore ed umidità. Il design aereodinamico e fluido della calotta è infatti in grado di garantire livelli ottimali sia di comfort che di traspirazione. Questo grazie alle numerose prese d’aria regolabili posizionate nella zona superiore e inferiore del casco e degli estrattori d’aria posti sotto lo spoiler posteriore.

Accessori disponibili

Grazie agli spazi presenti nella calotta interna, Avalon X è predisposto per essere dotato del nuovo sistema CABERG PRO SPEAK EVO. Permette di ascoltare in stereo musica, collegare il GPS, fare e ricevere telefonate, di parlare con il proprio passeggero o la comunicazione BIKE To BIKE fino a 200 metri di distanza, con qualità digitale e sistema DSP per la soppressione del rumore. Il nuovo sistema è compatibile con i sistemi di connettività e controllo integrati delle maggiori case motociclistiche come BMW, KTM, Ducati e molte altre.

Versioni e costo

Il nuovo integrale Avalon X di Caberg è disponibile sia in due versioni monocolore nero opaco e bianco: prezzo al pubblico è di 169,99 €. Disponibili ulteriori quattro grintose versioni grafiche Avalon X Punk, Track, Optic e Kira a 199,99 €. AvalonX è disponibile nelle taglie XS, S e M per la versione con calotta piccola, mentre per la calotta grande, nelle taglie L, XL e XXL. La versione colore Optic, nero opaco/grigio/fucsia, è disponibile solo nelle taglie XS, S e M.