MotoGP Austin: Alex Rins ci prova, ma la pole è di Bagnaia

Due turni di qualifiche MotoGP ad Austin, non senza sorprese per quanto riguarda i protagonisti. In primis Marco Bezzecchi, rimasto fuori dai primi 10, ma non è l’unico nella prima sessione di qualifiche. Chi emergerà sul circuito delle Americhe? Di seguito la diretta live delle due sessioni determinanti per la griglia di partenza prima della Sprint, poi della ‘gara lunga’ di domani.

LIVE MotoGP Q2

18:32 – Pole position di Bagnaia con nuovo record assoluto del circuito! Ultimo grido del campione MotoGP in carica, che passa davanti a Rins, mentre Marini soffia la prima fila a Marquez.

18:31 – Turno tremendo per Miller, caduto ancora a bandiera a scacchi ormai esposta!

18:30 – Alex Rins sorprende tutti, nella guerra intestina Ducati è lui in testa! Ma non è finita, ci sono gli ultimi giri da completare.

18:29 – Due incidenti a referto: prima Jorge Martin, appena ripartito e stavolta a terra alla curva 2, poi Alex Marquez, che stava piazzando parziali interessanti e “fuori scia”.

18:28 – Due minuti alla fine e Jack Miller è a terra alla curva 1!

18:26 – “Giochi di scia” che infastidiscono Bagnaia ed il suo box, anche se gli inseguitori sono le rosse di Marquez e Marini…

18:22 – Un 2:02.242 per due. Non è uno scherzo, Bagnaia e Marquez comandano con lo stesso identico tempo!

18:20 – A referto un incidente alla curva 7 per Jorge Martin, si complica sensibilmente la sua sessione. Zarco invece è ancora fermo al box.

18:15 – Si comincia, tutti in pista da subito per il turno più importante.

18:13 – Abbiamo la lista dei 12 sfidanti, a breve si fa davvero sul serio: chi si prenderà la pole del GP delle Americhe?

LIVE MotoGP Q1

18:07 – Johann Zarco si riprende la Q2, stavolta con il miglior tempo! Bezzecchi è 2°, Mir quindi rimane fuori: la classifica completa.

18:05 – Bisogna andare oltre la bandiera a scacchi per avere tutti i giri completi.

18:04 – A referto una scivolata per Raul Fernandez alla curva 2, sessione che si chiude anzitempo per lui. Mentre Joan Mir passa in 2^ piazza provvisoria!

18:02 – Tutti in pista per l’ultimo e più importante assalto. Chi passerà il turno?

17:58 – Bezzecchi è passato subito al comando, dietro di lui c’era Morbidelli, ma si inserisce di forza Zarco. Circa sette minuti alla fine del turno.

17:54 – Non inizia al meglio la sessione per Jonas Folger, scivolato alla curva 11.

17:50 – Via alla prima sessione di qualifiche, come detto con anche Marco Bezzecchi in azione. Lui, Miguel Oliveira, Joan Mir, Johann Zarco e Franco Morbidelli sembrano i papabili per il passaggio del turno. Ma i posti sono solo due…

LIVE MotoGP Prove Libere 3

17:44 – La classifica finale, a breve scattano le qualifiche!

17:38 – Nel frattempo Bagnaia ha sopravanzato i compagni di marca, ma risale anche il duo VR46. In vetta insomma c’è un quintetto tutto Ducati, con Fabio Quartararo in 6^ posizione.

17:35 – “Abbiamo un rapporto speciale con Jonas [Folger]” ha poi aggiunto Poncharal. “Aveva fatto qualcosa di speciale nel 2017 al debutto. Sono poi seguiti alcuni problemi anche di gestione delle corse, non so bene come definirli.” Ora Folger è “tornato” in MotoGP ma come tester KTM. Da questo GP è pilota sostitutivo in Tech3, un ruolo però che non ha accettato subito. “Non voleva tornare, dice ormai di non essere più un pilota e che vuole solo fare il tester. Ma l’abbiamo convinto, dicendogli che non ha nessuna pressione e che deve correre solo per migliorare come tester.”

17:30 – Come sta Pol Espargaro? “Ci sta seguendo attentamente, sta mandando sempre messaggi a tutti” ha raccontato Hervé Poncharal a motogp.com. “È tornato a casa in Andorra ad inizio settimana! Al momento il problema maggiore è la mandibola, fa fatica a mangiare ed a parlare: è bloccata e potrà muoverla di nuovo tra qualche settimana. Ma è concentrato e vuole tornare presto, non sappiamo però ancora quando. Dobbiamo essere realistici: forse Le Mans è una possibilità, anche se ottimistica, prima no.”

17:25 – Attenzione ai piloti “satellite”. Alex Marquez e Jorge Martin in particolare continuano a farsi vedere, sono loro i due provvisoriamente al comando su Francesco Bagnaia.

17:18 – Non è l’unico, alla curva 8 registriamo la scivolata di Jack Miller.

17:14 – A referto un incidente per Takaaki Nakagami, scivolato alla curva 11.

17:10 – Scatta la terza ed ultima sessione di prove. Ininfluente a livello di classifiche, ma determinante per lavorare anche in ottica gare.

MotoGP Austin, le Prove 2 e la classifica combinata

17:00 – Franco Morbidelli che succede? Sembra esserci un passetto indietro per il pilota Yamaha, solo 16° alla fine della prima giornata ad Austin. Riuscirà a risalire?

16:55 – Come detto, a sorpresa invece Marco Bezzecchi, un po’ più in difficoltà, dovrà disputare il primo turno di qualifiche, visto che ha chiuso 11°. Ma per l’attuale leader MotoGP è un’occasione in più per lavorare ancora sulla sua Ducati.

16:50 – La giornata di venerdì s’è chiusa con Jorge Martin al comando della classifica dei due turni. Il pilota Pramac Ducati non è in forma a livello di salute, ma nonostante tutto s’è preso di forza la prima posizione provvisoria.

Premessa

La prima giornata, tanto per cambiare, ci ha mostrato che le Ducati sono particolarmente in forma anche su questo tracciato. Con quasi tutti i suoi piloti, visto che in alto si sono alternati la maggior parte degli otto nomi di Borgo Panigale. Da dire però che “solo” quattro sono in Q2, al momento è rimasto fuori il leader MotoGP provvisorio Marco Bezzecchi. Non solo Ducati: attenzione ad un Alex Rins apparso particolarmente in palla con la sua Honda LCR, le KTM e le Aprilia ufficiali poi ci sono. Non è chiaro il potenziale di Oliveira caduto due volte nelle Prove 2, turno rovinato anche per Mir e Zarco da un incidente a testa. Come se la caveranno oggi? Qualcuno di loro riuscirà a risalire? Partendo dalle Prove Libere 3 e proseguendo con le qualifiche, ecco cosa succede ad Austin.

Foto: Mooney VR46 Racing Team