Motocross Trentino: Adamo super qualifica, Febvre svetta in MXGP

Tony Cairoli si è ritirato dopo aver firmato nove titoli Mondiali, ma il Motocross italiano sta scoprendo nomi nuovi che possono rinfocolare l’entusiasmo. Andrea Adamo, 20 anni, viene dalla Sicilia come il mitico predessore e in MX2, il campionato under 23, ormai è uno dei protagonisti. Nella qualifica del GP del Trentino, quarta tappa Mondiale, ha firmato un terzo posto che lascia immaginare un GP da leone: la prima vittoria è nel mirino. Intanto Adamo, pupillo KTM, ha recuperato terreno in classifica sul battistrada Jago Geerts (Yamaha), che ha compiuto un piccolo errore nel finale finendo quarto. La manche è stata vinta da Simon Laengerfelder (KTM), primo successo stagionale per l’astro nascente del motocross tedesco. Geerts resta leader Mondiale con 166 punti, Adamo è quarto con 139.

Ordine arrivo gara qualifica MX2

1.Laengerfelder (KTM); 2. Benistant (Yamaha); 3. Adamo (KTM); 4. Geerts (Yamaha); 5. Everts (KTM), 6. Van de Moosdijk (Husqvarna); 7. Coenen (Husqvarna); 8. de Wolf (Husqvarna); 9. Horgmo (Kawasaki); 10. Helzinga (Yamaha).

Romain Febvre dall’inizio alla fine in MXGP

Nel fantastico scenario delle Dolomiti e sul fondo duro del tracciato di Pietramurata (Trento) la partenza si è rivelata fondamentale. In MXGP Romain Febvre si è infilato davanti in curva uno e da lì ha comandato le operazioni con grande disinvoltura. Al termine dei venti minuti più due giri Febvre ha preceduto Maxime Renaux (Yamaha) e Ruben Fernandez, unico portacolori Honda che deve ancora fare a meno dell’iridato in carica Tim Gajser fermo per infortunio (qui la previsione sul recupero). L’avvio problematico invece ha complicato i piani di Jeffrey Herlings (KTM), solo settimo al traguardo. Non sfavillante la prestazione di Mattia Guadagnini (GasGas), finito alle spalle dell’olandese. Pomeriggio difficile anche per il battistrada Mondiale Jorge Prado (GasGas): solo decimo.

Arrivo gara qualifica MXGP

1.Febvre (Kawasaki); 2.Renaux (Yamaha); 3. Fernandez (Honda); 4. Seewer (Yamaha); 5. Guillod (Honda); 6. van Doninck (Honda); 7. Herlings (KTM); 8. Guadagnini (GasGas); 9. Coldenhoff (Yamaha); 10. Prado (GasGas).

Italiani appuntamento con la gloria

Il GP del Trentino sarà un’occasione molto ghiotta per i nostri piloti. Qui tutto il programma delle gare MX2 e MXGP, con gli orari delle dirette streaming e delle differite previste da RaiSport e Eurosport2.