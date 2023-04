Moto3 Austin: A Masia la pole, Nepa 6° e miglior italiano

La sua ultima pole è arrivata proprio ad Austin, ma nel 2021. Jaume Masia riprende la tendenza con la sua prima pole Moto3 da allora, senza dimenticare che l’anno scorso ha vinto questo GP… È stata una sessione con tanti incidenti e molti giri quindi cancellati per bandiere gialle. Il team MTA di Tonucci festeggia anche la prima fila di Ortola, mentre Stefano Nepa s’è preso la sesta casella in griglia. Squadra Snipers in crescita con entrambi i suoi piloti in Q2, nonché uno nei 10 ed uno appena fuori. Domani potremmo avere parecchi nostri protagonisti in gara… Rivediamo intanto come sono andati i due turni di qualifiche.

Moto3 Q1: Farioli, c’eri quasi!

Turno che vede in azione, tra gli altri, anche gli italiani Migno e l’esordiente Farioli, a caccia di uno di quei quattro posti a disposizione per passare il turno. Non iniziano bene né il sostituto Almansa né Ogden, entrambi caduti dopo pochi minuti. Riparte subito il britannico, lo spagnolo invece viene portato al Centro Medico per controlli. Non benissimo nemmeno per Veijer, protagonista in seguito di un highside fortunatamente senza conseguenze. Negli ultimi minuti si infiamma la battaglia per la top 4, con anche Filippo Farioli protagonista e vicinissimo al passaggio del turno. Purtroppo non ci riesce, altri migliorano dopo il suo ultimo giro e lo relegano in 6^ piazza, a poco più di un decimo dalla Q2. Andrea Migno invece chiude questo turno in 10^ posizione.

Moto3 Q2: Masia e gli incidenti

Siamo al turno determinante per la griglia di partenza, tra i 18 in lotta per la pole ci sono anche gli italiani Fenati, Bertelle, Nepa e Rossi. Brutto inizio per Munoz, protagonista di un highside dal quale però si rialza subito, pur abbastanza dolorante. Problemi anche per il leader Moto3 Holgado, a terra con ancora sei minuti di Q2 da disputare! Quanti incidenti, si unisce alla lista anche Toba con un brutto “lancio”, fortunatamente senza conseguenze, mentre Rossi non riesce nemmeno a piazzare un tempo, qualcosa non va sulla sua moto… Ayumu Sasaki manca il tris di pole position, stavolta tocca a Jaume Masia, che precede proprio il giapponese ed Ivan Ortola.

Foto: motogp.com