MotoGP Austin: Bagnaia Sprint in solitaria, super Rins 2°

Il campione MotoGP in carica non ha rivali. Solo Alex Rins prova a mettere i bastoni tra le ruote a Francesco Bagnaia, prima che il ducatista voli via. Una cavalcata solitaria e senza colpi di scena, più indietro invece c’è ben più battaglia per le posizioni del podio. Applausi per la gara sontuosa di Rins, che porta la Honda sul secondo gradino del podio: interrotto un lungo digiuno sia per LCR che per l’Ala Dorata! Serve il finale perché Jorge Martin abbia ragione di Aleix Espargaro, prendendosi il primo podio di questa stagione MotoGP 2023. Una caduta rovina la gara di Fabio Quartararo ed Alex Marquez. E tutti gli altri? Tempi e cronaca della mini-gara ad Austin.

MotoGP Sprint

Scelta di gomme unanime, tutti con l’abbinamento dura-morbida. Si parte, ottimo scatto di Bagnaia finché Rins non tenta il colpaccio, rischiando molto ed infine accodandosi al ducatista. Ma dura poche curve, il pilota LCR ci riprova e passa davanti, Bagnaia però spinge la sua Ducati e riesce a regolare l’agguerrito #42 che non molla. Dietro però ci sono anche Espargaro, Quartararo, il duo Pramac e Marquez (partito malissimo) pronti ad unirsi alla festa. La lotta al vertice però dura davvero poco, Bagnaia infatti prende subito un certo margine sugli avversari, mentre dietro si verifica il disastro: Quartararo è a terra alla curva 1! Riesce a ripartire, ma la Sprint è già compromessa. Nello stesso punto cade anche Pirro, pure lui ripartito ma precipitato in coda al gruppo. Arriva il primo zero per Alex Marquez, scivolato alla curva 12 quand’era 5° e costretto al ritiro. Pecco Bagnaia non ha rivali, ecco la pronta risposta dopo l’incidente in Argentina! Ma dietro Alex Rins realizza una super gara e chiude 2°, con Jorge Martin terzo dopo aver regolato Aleix Espargaro.

La classifica

MotoGP generale

Foto: motogp.com