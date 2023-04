MotoGP Austin: Alex Rins, trionfo da favola! Bagnaia a terra

Un GP delle Americhe decisamente ricco di sorprese. A cominciare da chi è al comando della corsa dopo un errore inaspettato. Dopo il podio di ieri, Alex Rins sfrutta la grande occasione per compiere una magia incredibile. LCR Team in delirio, anche Honda interrompe il digiuno di vittorie: è lui il nuovo sceriffo di Austin, secondo trionfo in Texas ed il primo con la RC-V, il solo oltre a Marquez a riuscirci! Anzi, è pure l’unica Honda al traguardo visto che tutte le altre sono cadute… Pecco Bagnaia invece sbaglia di nuovo, anzi la butta proprio via in pochi giri, quand’era al comando: è il secondo inatteso zero in tre GP. Sfrutta l’opportunità Luca Marini, che si prende il 2° podio in MotoGP (il primo era arrivato nella scorsa Sprint), ma riesce a graffiare anche Fabio Quartararo: è un super podio, il primo del 2023, con una Yamaha in difficoltà per tutto il GP! Ecco la cronaca di quanto accaduto oggi sul tracciato di Austin.

MotoGP Gara, partenza con botto

Come per la MotoGP Sprint, tutti all’unanimità scelgono l’abbinamento dura-morbida per quanto riguarda le gomme. È ancora un super scatto del duo Bagnaia-Rins, stavolta però il pilota Honda non trova uno spiraglio. Finisce malamente invece il weekend sia di Alex Marquez che di Jorge Martin, quest’ultimo infatti scivola e trascina con sé l’incolpevole connazionale. Nessuna conseguenza, ma che peccato per entrambi… Marquez viene poi portato al Centro Medico per controlli. Malissimo anche per Aleix Espargaro, giù poche curve dopo da solo! Invece davanti sembra che la situazione sia già consolidata, con Bagnaia che prova la fuga. O forse no, visto che Rins gira con i tempi più rapidi della griglia MotoGP. L’alfiere LCR Honda ci vuole riprovare? L’intenzione è chiara, il distacco è presto annullato, ma attenzione anche ad un agguerrito Miller in terza posizione.

Ducati vs Honda, colpo di scena!

A Bagnaia non riesce la fuga, c’è un Rins che non concede tregua, ancora meno dopo la super Sprint. Rimangono solo loro, quanti rimpianti per Jack Miller a terra a 14 giri dalla fine, quand’era in zona podio! KTM deve rimandare di nuovo l’appuntamento con Austin, ancora un tabù. Ma ecco un altro incredibile colpo di scena: Bagnaia inaspettatamente scivola alla curva 2, è il secondo zero in gara lunga dopo l’Argentina! Alex Rins si ritrova improvvisamente leader, con Quartararo e Marini a due secondi ed in lotta tra loro per le restanti posizioni del podio. Ancora problemi invece per Mir incidentato, a referto anche il ritiro di Raul Fernandez. Dopo Miller, in seguito ecco la scivolata di Binder: il sudafricano riparte, ma è un GP disastroso per il marchio KTM. Non va meglio a Nakagami, a terra pure lui… Sembra sia tornato il problema alla gomma anteriore, forse causa di tutti questi incidenti. Questo lo sapremo in seguito, intanto però Alex Rins realizza un capolavoro: non solo Marc Marquez può vincere con Honda ad Austin, ora c’è anche lui! Luca Marini si prende il 2° gradino del podio, Fabio Quartararo limita i danni con una grande P3 in questa gara.

