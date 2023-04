MotoGP: Alex Rins, una nuova speranza per Honda?

Appena al terzo GP in sella ad una RC-V, ma Alex Rins ha già compiuto qualcosa che nessuno si aspettava. Ha riportato il sorriso in LCR, che non vedeva un podio da quattro anni, ma ha portato anche un’iniezione di fiducia in generale in casa Honda. Non c’è Marc Marquez, sceriffo di Austin per sette edizioni ma ancora a casa in recupero, ma ci ha pensato Rins. Non è un fulmine a ciel sereno, i segnali si sono già visti nei primi due GP. E se riuscisse a lottare di nuovo per la vittoria nella gara lunga? Sarebbe l’apoteosi per pilota e squadra, ma anche un interessante spunto di riflessione per Honda. Forse però le strette di mano di Alberto Puig e dei tecnici HRC a tutti gli uomini LCR alla fine della MotoGP Sprint potrebbero già significare qualcosa di più.

Rins fulmine ad Austin

Come detto, l’ex Suzuki aveva già fatto vedere qualcosa in precedenza. Sembra però letteralmente “esploso” sul circuito delle Americhe e non è un caso strano. È l’unico pilota che ha vinto in tutte le categorie su questo tracciato: la prima edizione nel 2013 in Moto3 (suo primo trionfo mondiale), nel 2016 in Moto2, nel 2019 in MotoGP. Quest’ultima, la prima di categoria, alla fine di una battaglia campale contro Valentino Rossi, battuto per poco meno di mezzo secondo. Questo è il passato, torniamo ora al presente. Alex Rins è appena al terzo GP con la Honda dai colori LCR, ma è già il suo evento migliore. Con le Ducati impegnate a farsi la lotta tra di loro ha quasi rischiato il colpaccio in qualifica, in gara è stato l’unico che ha provato ad insidiare il bolide rosso di Bagnaia. Certamente non manca il rimpianto per l’assenza di Marc Marquez… Sottolineiamo infatti che Rins deve ancora conoscere bene la Honda, cosa potrà fare più avanti?

HRC, tienilo d’occhio!

Sembra davvero che Alex Rins si stia adattando a tempo di record alla RC-V, una moto tutt’altro che semplice e con la quale riesce a brillare solo Marc Marquez. Sono arrivati in passato podi anche con Alex Marquez e con Pol Espargaro, ma purtroppo per loro solo casi isolati. I larghi sorrisi di Alex Rins, di Lucio Cecchinello e dell’intero team LCR sembrano invece indicare come la situazione stia cambiando. “Ho dato davvero il massimo! Ho superato subito Bagnaia perché sapevo che aveva un ottimo passo, ma è tornato subito davanti” ha ammesso Rins, evidenziando anche il leggero fuoripista iniziale. Così come la differenza rispetto alla Suzuki GSX-RR. “Non è la moto che guidavo l’anno scorso, è più impegnativa fisicamente ad esempio nelle chicane” ha aggiunto poi il #42 di casa LCR. Lui stesso chiaramente predica calma, ma ripartirà dalla 2^ casella in griglia anche nella gara lunga. Neanche a dirlo, pronto per riprovare il colpaccio.

Foto: motogp.com