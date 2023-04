Tanta frustrazione per Fabio Quartararo, che sta faticando più di quanto immaginasse in questo inizio di campionato MotoGP 2023. La caduta al quinto giro della Sprint a Austin è il frutto del dover guidare al limite la sua Yamaha M1 per poter tenere il passo dei rivali.

Nonostante la casa di Iwata abbia lavorato tanto per mettergli a disposizione una moto migliore rispetto a quella del 2022, lo sforzo non è stato sufficiente. Il francese solo nell’ultimo giorno di test a Portimao aveva trovato una buona base per affrontare la stagione, però i risultati finora sono stati al di sotto delle aspettative.

MotoGP Austin, l’amarezza di Quartararo

Quartararo dopo la sprint disputata in Texas non ha nascosto la sua delusione per la situazione che sta vivendo: “È davvero frustrante – ha ammesso a Sky Sport MotoGP – perché ho la velocità, ma quando sono dietro altri piloti non posso fare niente. In accelerazione e poi in rettilineo mi vanno via. Dopo la caduta ho fatto un passo buono, nonostante la moto non fosse al meglio. Quando sono da solo posso essere veloce, ma con gli altri è impossibile“.

Il campione MotoGP 2021 conferma un problema già noto, ovvero quello di non riuscire a lottare quando si trova nella mischia con altri piloti. Lo scenario non è cambiato rispetto allo scorso anno, lui si sente completamente disarmato e chiede al team di migliorare: “Non so perché in rettilineo non abbiamo la stessa velocità dei primi due gran premi. Dobbiamo trovare una soluzione veloce. Non possiamo pensare già alla moto 2024, abbiamo appena iniziato il 2023“.

Yamaha deve fare una rivoluzione seria

Quartararo conferma che è necessario che la Yamaha M1 subisca degli interventi radicali per potersi avvicinare alla Ducati Desmosedici, che continuare ad essere la moto migliore della griglia MotoGP: “Deve cambiare – ha dichiarato a Crash.net – perché in quattro anni non ho sentito un grande miglioramento. Ora ho un po’ di esperienza e non vedo progressi. Per me serve fare un grande cambiamento per migliorare“.

Nel 2024 il prototipo di Iwata dovrebbe poter contare su un motore abbastanza migliore dell’attuale. L’ingegner Luca Marmorini ci sta lavorando con i suoi collaboratori. Ma non dovrebbe trattarsi di un V4: “Non ho mai utilizzato un V4 – ha detto Fabio – e non voglio chiedere qualcosa che non ho mai provato. Ma se alla fine tutti quanti lo stanno usando… Comunque non penso che sia nei piani per il prossimo anno“.

Foto: Yamaha Racing