MotoGP Austin, Quartararo al limite con la Yamaha: caduta e frustrazione

Non è iniziato bene il weekend di gara a Austin per Fabio Quartararo. Al quinto giro della sprint race, mentre occupava la sesta posizione, è caduto in curva 1 (QUI il video). Successivamente è risalito in sella, ma non ha potuto andare oltre la diciannovesima posizione finale.

La stagione MotoGP 2023 del pilota francese non è cominciata come sperava. Nella classifica generale occupa il dodicesimo posto con 18 punti, -36 dal leader Marco Bezzecchi. Prematuro dire che è fuori dalla lotta per il titolo, però in questo momento la Yamaha è indietro tecnicamente e ciò complica le ambizioni del suo campione.

MotoGP Austin, Quartararo fatica troppo con la Yamaha

Quartararo con la M1 sembra guidare sempre al limite, deve fare gli straordinari per cercare di perdere meno possibile sui rivali. In rettilineo soffre ancora tanto, nonostante la Yamaha si sia impegnata a compiere qualche passo avanti a livello di motore. Avrebbe bisogno di una migliore accelerazione in uscita di curva per avere meno svantaggio sul dritto e non essere costretto a fare grandi staccate per recuperare.

Il francese non ha una moto alla sua altezza e non può esprimere tutto il suo talento, questo è un dato di fatto. La casa di Iwata deve fare tanti progressi se vuole cercare di riconquistare il titolo MotoGP. Fabio merita una M1 migliore.

Morbidelli ritorna nel tunnel in Texas

In Yamaha zero punti nella gara sprint ad Austin, considerando che neppure Franco Morbidelli è riuscito a conquistare un buon risultato. È arrivato quattordicesimo, lo stesso piazzamento delle qualifiche. Sicuramente una grande delusione.

Sembrava che in Argentina il pilota italiano fosse finalmente riuscito a uscire da un lungo periodo di crisi, ma negli Stati Uniti sia tornato a faticare tanto. La differenza tra Morbidelli e Quartararo è tornata ad essere notevole. Vedremo se Frankie riuscirà a sorprendere nella gara principale di domenica, però finora il suo weekend è decisamente al di sotto delle aspettative.

Foto: MotoGP.com