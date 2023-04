MotoGP, Marc Marquez: il podio di Rins e l’occasione perduta

Con una Honda che accusa ancora l’assenza di Marc Marquez fa un certo effetto vedere Alex Rins sul podio. Il pilota del team satellite LCR Honda si è reso autore di una prova magistrale, conquistando la sua prima top-3 con il marchio dell’Ala dorata. Un bello schiaffo morale al team Repsol Honda, che nel weekend texano schiera Joan Mir (12°) e Stefan Bradl (18°).

Il podio di Alex Rins

Qualche rimorso sarà venuto a Marc Marquez che ha assistito dalla sua casa a Madrid la Sprint Race di Austin. Senza l’infortunio al pollice della mano destra rimediato a Portimao qui sarebbe potuto essere uno dei protagonisti se non il vincitore. Alex Rins si è guadagnato il secondo posto nelle qualifiche e la medesima piazza in gara, dopo un bel duello con Aleix Espargaro e Jorge Martin. I dieci giri della gara sprint stavolta non hanno particolarmente entusiasmato, con il monologo di Pecco Bagnaia e qualche sorpasso in zona podio.

L’alfiere del team di Lucio Cecchinello non si sente ancora al meglio con la RC-V e lamenta di essere messo un po’ in second’ordine nell’evoluzione della moto. Nonostante ciò ha saputo prendersi una grande soddisfazione: “Ieri ho già detto che ero molto fiducioso – ha commentato al termine delle qualifiche Alex Rins -. A poco a poco sto migliorando il mio stile con la Honda e onestamente abbiamo trovato qualcosa nell’ultimo settore per oggi che mi aiuta ad essere un po’ più veloce ed è quello che è successo. Il secondo posto per la gara sprint e anche per la gara principale è un’ottima posizione, quindi andiamo avanti“.

L’assenza di Marc Marquez

Per il momento la Corte d’Appello ha sospeso il doppio Long Lap Penalty che Marc Marquez avrebbe dovuto scontare nel prossimo Gran Premio. Una decisione finalmente saggia da parte dei vertici decisionali e che apre spiragli per dibattiti e miglioramenti. A Jerez l’otto volte iridato sarà sicuramente in griglia di partenza e potrà nuovamente lottare per la vittoria. Ricordiamo che nel GP del Portogallo ha firmato una pole e un podio prima di quella manovra oltre il limite al terzo giro della gara domenicale. Stasera avrà molto su cui riflettere dopo aver visto il collega Honda al 2° posto. Con Marc in pista la vittoria di Pecco Bagnaia forse non sarebbe stata così scontata.

Foto: MotoGP.com