MotoGP, Marc Marquez: ufficiale, sospesa la penalità inflitta dopo Portimao

Marc Marquez non può correre ad Austin a causa dell’infortunio rimediato nella gara a Portimao, ma si parla comunque di lui. Non solo per i rumors sul suo futuro, ma anche perché c’è ancora in ballo la penalità che dovrebbe scontare per aver provocato l’incidente con Miguel Oliveira in Portogallo.

Com’è noto, in un primo momento il FIM Stewards Panel che il pilota l’avrebbe scontata nel Gran Premio d’Argentina. Una volta saputo che non sarebbe stato presente a Termas de Rio Hondo causa infortunio, è stato comunicato che il doppio long lap penalty sarebbe stato scontato al momento del suo rientro. Il team Repsol Honda ha fatto ricorso ai FIM Appeal Stewards, i quali hanno deciso di deferire il caso alla Corte d’Appello della MotoGP.

Penalità Marquez: la “decisione” della Corte d’Appello MotoGP

Poco fa è stato ufficializzato che la Corte d’Appello della MotoGP ha deciso di accogliere la richiesta di sospensione dell’esecuzione della sanzione presentata dal team Repsol Honda e dal pilota. Una decisione definitiva sul ricorso verrà presa a tempo debito.

Bisogna attendere, dunque, per avere un verdetto che faccia chiarezza sulla penalità inflitta a Marquez. Dovrà scontare oppure no il doppio long lap? Rimane tutto in sospeso. Sicuramente rimane un grosso pasticcio quello combinato dallo Stewards Panel.

Honda e Marquez sostengono che la sanzione originaria, che non era stata impugnata, era divenuta definitiva e non poteva essere più impugnata, rivista o modificata dal FIM MotoGP Stewards Panel. Pertanto il “chiarimento” della sanzione originaria violerebbe il principio di certezza del diritto. (QUI il verdetto completo della Corte d’Appello).

Foto: MotoGP.com