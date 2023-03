MotoGP, sanzione Marc Marquez: Honda ha inoltrato un appello

Continua la discussione riguardo la sanzione comminata a Marc Marquez. Dopo la rettifica del FIM Panel, Honda si è mossa di conseguenza. Annunciato oggi l’appello presentato prontamente in questo senso, sostenendo che con l’ultimo comunicato non vengono rispettate le normative attualmente in vigore. Marquez non sarà in Argentina, ma sembra sia questo l’argomento destinato a tenere banco anche nel prossimo weekend. Vi riportiamo integralmente la comunicazione in merito.

Marc Marquez, la nota Honda

“In relazione alla sanzione imposta dalla FIM a Marc Marquez per l’incidente di gara nel GP del Portogallo, il Repsol Honda Team considera che la modifica della penalità consista in un cambio di criterio rispetto a quando la sanzione dev’essere applicata. La modifica è stata comunicata dalla FIM due giorni dopo la sanzione definitiva, non in linea con l’attuale regolamento del Mondiale MotoGP. Per questo motivo il Repsol Honda Team intende usare tutti i mezzi di ricorso concessi dal regolamento per difendere i suoi diritti e legittimi interessi, che considera violati con quest’ultima soluzione adottata. È stato quindi inoltrato un appello dinanzi al Commissari FIM.”

Perché Honda potrebbe avere ragione

Un improvviso dietrofront che alimenta ancora di più le perplessità riguardanti il FIM Stewards Panel. Svariati piloti hanno più volte espresso dubbi e critiche a proposito di sanzioni e loro applicazioni. Anche in questo caso infatti Honda ha le regole dalla sua parte, visto che era scritto chiaramente nel primo comunicato, emesso il 26/03. “Il FIM MotoGP Stewards Panel ha imposto una doppia Long Lap Penalty per il Gran Premio della Repubblica Argentina (in accordo con gli articoli 3.2.1 e 3.3.2.3)”. La rettifica di due giorni dopo quindi non sarebbe esattamente in linea con il regolamento vigente, cosa di cui appunto si lamenta Honda. Come si muoverà ora la FIM? Attendiamo la prossima mossa.

Foto: motogp.com