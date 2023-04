F.C.C. TSR Honda trionfa alla 24h Motos Le Mans 2023

La 46^ edizione della 24h Motos di Le Mans, atto inaugurale del Mondiale Endurance FIM EWC 2023, si apre nel segno dei Campioni del Mondo in carica. F.C.C. TSR Honda France, grazie ad una condotta di gara regolare e priva di errori, si è assicurata la vittoria battendo la concorrenza di YART Yamaha (2° con Niccolò Canepa) e BMW Motorrad World Endurance, terza a completare il podio.

14 VITTORIE PER HONDA ALLA 24H MOTOS

Per F.C.C. TSR Honda, squadra che celebra quest’anno il 60° anniversario dalla propria fondazione, si tratta del terzo hurrà alla 24 ore dopo le pregresse affermazioni del 2018 e 2020. Quattordici i successi targati Honda, che pareggia così i conti con Kawasaki e Suzuki, riappropriandosi di un trofeo lasciato a Yoshimura SERT Motul nell’ultimo biennio. A questo proposito, la squadra di riferimento Suzuki ha concluso 7° in rimonta dalla 54^ posizione dopo lo schianto al via, recuperando punti preziosi per la classifica di campionato.

SECONDO POSTO PER CANEPA

Tornano a completare una 24 ore in YART Yamaha, con Niccolò Canepa impeccabile nei suoi stint, in particolare con un’esagerata performance nei turni di guida notturni. L’argento è conseguenza di iniziali problemi ai freni e di una successiva scivolata di Karel Hanika, causata dalla presenza di olio in pista. Una caduta ha pregiudicato l’assalto alla vittoria di BMW Motorrad World Endurance Team, con Ilya Mikhalchik a sua volta apparentemente tradito dalla pista scivolata. Un contrattempo che ha compromesso la lotta al primato, ma non il primo podio a Le Mans della casa dell’Elica dal 2011 a questa parte.

DUCATI IN TOP-5

A lungo in lizza per il podio prima di una sosta prolungata, ERC Endurance Ducati con la Panigale V4 R affidata a Chaz Davies, David Checa e Philipp Ottl ha ottenuto il quinto posto, preceduto dai vincitori del Bol d’Or di Viltais Racing (passati a Honda). Resta una top-5 significativa, eguagliando il miglior risultato Ducati alla 24h Motos risalente all’inaugurale edizione del 1978.

BMW TRIONFA NELLA STOCK DELLA 24H MOTOS

Successo mancato nell’assoluta, centrato nella Superstock. BMW Motorrad, con il rinnovato team Tecmas MRP, si è garantita l’affermazione di classe Superstock a precedere 3ART Yamaha e da Honda No Limits. La “nazionale italiana” dell’Endurance, alla sua prima gara con Honda, centra un più che positivo terzo posto con giallo-nera CBR #44 condotta da Johan Nigon, Alexis Masbou e Lorenzo Gabellini (debuttante nell’Endurance): il quarto podio consecutivo alla 24h Motos, il sesto nelle ultime 10 gare disputate nel Mondiale Endurance.

APPUNTAMENTO A SPA

Con questi verdetti il Mondiale Endurance FIM EWC osserverà due mesi di pausa prima della 24 ore di Spa-Francorchamps, in agenda nel fine settimana del 17-18 giugno prossimi.