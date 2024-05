Tris Superbike di Glenn Irwin in una North West 200 memorabile

Un’edizione della North West 200 memorabile. Una tesi suffragata da elementi fuori discussione che riaffermano, ancora una volta, la classicissima di scena dal 1929 al Triangle tra Portrush, Portstewart e Coleraine tra gli eventi imprescindibili del panorama del motociclismo internazionale. Un’edizione svoltasi senza particolari problematiche, con una rimarchevole cornice di pubblico, mitigata da condizioni metereologiche favorevoli ed un nuovo format (su tutti spicca il “giovedì sprint“) promosso da appassionati e addetti ai lavori. Tutto questo esaltando verdetti sportivi storici, in primis la tripletta Superbike a firma Glenn Irwin.

IRWIN NELLA STORIA DELLA NORTH WEST 200

Dal 2017 le vince tutte, con qualsiasi moto. Da Ducati al ritorno con la rossa di Borgo Panigale passando per Kawasaki e Honda, Glenn Irwin tra le Superbike non si batte nella classica dell’Irlanda del Nord settentrionale. Se nelle precedenti edizioni mise a segno doppiette, con l’aggiunta di una gara giovedì ha potuto così celebrare un tris di categoria senza precedenti. Imbattuto ed imbattibile da 11 gare Superbike a questa parte, l’attuale capo-classifica del BSB in questa circostanza ha dovuto fare i conti con uno scatenato Davey Todd, suo diretto avversario in tutte e tre le sfide in programma.

TRIS STORICO CON PBM DUCATI

Di fatto il copione è sempre stato rispettato, con contese dall’elevato tasso di spettacolarità ed un Irwin che è riuscito a spuntarla soltanto all’ultimo. Con persino doppiati di mezzo, testimoniando il ritmo forsennato impresso alla corsa dai due contendenti alla vittoria. GI2 ha così raggiunto doppia cifra in termini di successi, per una tripletta storica ed emozionante anche per lo stesso team Hager PBM Ducati. In seguito alla scomparsa di Paul Bird, suo figlio Frank e sua figlia Jordan hanno preso in mano la struttura, riuscendo a schierare nonostante non poche difficoltà una Panigale V4 R per lo stesso Irwin tra BSB e North West 200.

A TODD SUPERSTOCK E SUPERSPORT

Battuto dall’originario di Carrickfergus in tutte e tre le gare Superbike, Davey Todd si è tuttavia goduto a sua volta tre successi al Triangle. Doppietta in Superstock con la M 1000 RR del TAS Racing vestita con i colori Milwaukee BMW, primato nella seconda gara Supersport con la Ducati Panigale V2 dopo lo sfortunato incidente al via della gara di giovedì, vinta poi da Richard Cooper. Nella Supertwins, con una Yamaha R7 preparata in proprio e vestita con gli iconici colori Swan, altresì ha avuto la meglio Peter Hickman con una bella doppietta a scapito dello stesso Cooper.

EMOZIONI ALLA NORTH WEST 200 CON MCGUINNESS E MCWILLIAMS

In questa edizione della NW200 ci sono state poi emozioni offerte da parte di due monumenti del motociclismo. A 60 anni compiuti lo scorso mese di aprile, Jeremy McWilliams con una Paton ha concluso 3° in Gara 2 della Supertwins. Risultato analogo conseguito nella seconda sfida Superstock da John McGuinness, anni 52, 30 dei quali trascorsi in gara alla North West 200. Una storia infinita di un road racer… infinito!