La Moto3 arriverà al quarto round 2023 con due capoclassifica iridati. Daniel Holgado e Diogo Moreira si ritrovano infatti a pari merito in vetta dopo il Gran Premio al Circuito delle Americhe di Austin. Hanno chiuso entrambi appena giù dal podio, ma per il brasiliano in particolare è stata l’occasione per raggiungere il collega spagnolo al comando. Mentre altri ‘favoriti’ a sorpresa ancora non si sono visti, tra incidenti e prime gare anonime, Holgado e Moreira hanno iniziato davvero alla grande quella che è appena la loro seconda stagione mondiale.

Moto3, i pronostici della MotoGP

Nella prima conferenza stampa dell’anno alcuni piloti della classe regina sono chiamati ad indicare i campioni di tutte le categorie, facendo quindi le loro personali scommesse. Dei 10 piloti chiamati in causa, la metà ha indicato in Diogo Moreira il possibile re della Moto3 2023. Lo ricordiamo, pilota già indicato l’anno scorso da Maverick Vinales, che consigliava di tenere d’occhio quello che poi è diventato il miglior esordiente 2022. Tornando ai pronostici, solo Oliveira ha visto in Daniel Holgado la possibilità di coronarsi campione della classe minore quest’anno. Miller tifa in casa con Kelso, in tre invece hanno indicato Ayumu Sasaki. Peccato però che quest’ultimo abbia finora messo referto un 6° posto e ben due ritiri per incidenti, entrambi quando stava lottando per la vittoria. Non è davvero l’inizio sognato per uno dei piloti considerati tra i possibili campioni della categoria.

Holgado-Moreira col piede giusto

In archivio appena tre GP, ma certamente partire bene aiuta. Daniel Holgado ha iniziato con la vittoria in Portogallo, la prima personale e la prima in Moto3 per Tech3, per poi chiudere 4° e 5° nelle due gare successive. Diogo Moreira invece ha finalmente raggiunto i primi podi mondiali, visti da vicino l’anno scorso ma sempre sfuggiti per qualche motivo. Sale sul 3° gradino del podio in Portogallo, scrivendo ancora la storia, in seguito è 2° in Argentina, per poi ottenere un 4° posto in Texas. Due ragazzi che hanno iniziato alla grande il 2023 e che ora dividono la vetta della classifica iridata a quota 49 punti e con Artigas a -17 punti. La stagione è ancora molto lunga, ma è la partenza ottimale per due piloti determinati ad essere grandi protagonisti in campionato.

Foto: Red Bull KTM Tech3