Dopo il debutto a Valencia l’anno scorso, ecco un’altra occasione. Non solo per David Almansa, che disputerà il suo quarto GP nel Mondiale Moto3, il 3° quest’anno. Il giovane spagnolo sarà affiancato da Ramon Forcada, alla seconda esperienza nella classe minore dopo appunto il round conclusivo del 2022. Tutti con i colori con cui questo binomio è attivo nella Moto3 Junior, il Finetwork MIR Racing Team. Non male come ‘riscaldamento’, visto che la settimana dopo scatta il JuniorGP 2023 a Estoril.

Terzo GP dell’anno

Come accennato, sarà il primo round assieme a Ramon Forcada ed al MIR Racing Team prima della partenza del ‘suo’ campionato. Ma il 17enne di Argamasilla de Calatrava ha già realizzato il suo debutto stagionale ed a livello mondiale. David Almansa infatti è stato chiamato da PrustelGP dopo il GP a Portimao per sostituire l’infortunato Joel Kelso. Pilota che proverà a rientrare a Jerez, sperando nell’idoneità, ma ci sarà appunto anche il ragazzino spagnolo. Ricordiamo la sua super gara in Argentina, quasi da podio fino al finale sfortunato per colpa di un altro pilota. La gara ad Austin è stata più complessa, 17° al traguardo, vedremo ora come se la caverà a Jerez, una pista che conosce molto bene.

Il ritorno di Forcada

Di recente abbiamo visto l’esperto capotecnico impegnato nel settore MotoE. Lo ricordiamo, Ramon Forcada quest’anno è team manager di RNF nel campionato elettrico. Una nuova sfida, tutta la sua esperienza ora al servizio della squadra MotoE e dei suoi piloti, il rientrante Andrea Mantovani ed il rookie Mika Perez. Ora ritroviamo Forcada impegnato nell’avvicinamento al nuovo campionato JuniorGP, ma con questa nuova occasione mondiale. Accompagnerà per la seconda volta il giovane Almansa e MIR Racing Team in un GP Moto3, un altro appuntamento emozionante anche per lo scenario, visto che pilota, squadra e capotecnico corrono in casa.

Foto: Finetwork MIR Racing Team