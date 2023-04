Miranda Festoso, prima uscita vincente con il team Alex Design

Domenica 23 aprile sul Circuito Internazionale di Viterbo si è svolto il 1° Trofeo Leopard Ohvale classe 190 a cui ha preso parte Miranda Festoso. La 15enna pilota laziale, che parteciperà al campionato CIV Junior MiniGP con il team di Alex Design, ha subito dato sfoggio del suo grande talento, destreggiandosi tra i colleghi di genere maschile. Dopo le fasi iniziali un po’ in salita la giovane Miranda ha sciolto le briglie della sua Ohvale andandosi a guadagnare meritatamente il podio.

Miranda alla conquista di Viterbo

Nel doppio turno di qualifiche Miranda Festoso ha faticato a trovare il giusto feeling con la moto, costringendola a partire dalla nona posizione in griglia. Grazie alle sapienti mani di Max Levantini e suo figlio Davide, che hanno sistemato l’assetto della moto, in Gara-1 inizia ad abbassare i tempi, pennella le curve viterbesi in modo fluido e deciso. Diversi i i sorpassi compiuti in maniera spettacolare, tagliando il traguardo al quinto posto. ‘Miri’ inizia a prendere gusto e confidenza con la moto e il tracciato, in Gara-2 arriva quarta, risultati che le hanno permesso di chiudere al terzo posto assoluto nella sua categoria.

Prima uscita con Alex Design Racing Team

“Ringrazio Alessandro Mazzocchetti che è venuto in pista nonostante i suoi tanti impegni nel Motomondiale. La sua presenza mi ha reso felice e mi ha dato la giusta carica per ottenere questo primo grande risultato: il terzo posto nella categoria Ohvale 190“, ha dichiarato Miranda Festoso. Proseguono gli allenamenti a ritmo serrato, con due sessioni in moto settimanali ad Artena, alternandosi con giornate in palestra e bici. Nei prossimi giorni cercherà di svolgere qualche allenamento a Ortona, sede del primo round del CIV Junior MiniGP in programma il 28 maggio.

“Siamo molto soddisfatti dell’esordio di Miranda Festoso in questa gara di allenamento in vista della prima tappa del CIV Junior“, ha commentato Max Levantini, Responsabile del Team e Coach/Motivatore Sportivo di Miranda. “Insieme al nostro meccanico Davide Levantini abbiamo lavorato sul setting della moto che ha permesso a Miranda di avere un buon feeling. Ci aspetta tanto lavoro visto i pochi chilometri di Miranda sulla moto, ma i riscontri avuti ci fanno ben sperare di essere competitivi“.

Alessandro Mazzocchetti, meglio conosciuto come Alex Design, impegnato nelle ultime rifiniture per l’allestimento del truck in vista del prossimo impegno mondiale a Jerez, non è voluto mancare alla prima uscita stagionale in pista di Miranda Festoso. “Sono felicissimo di questo risultato, sarà un anno davvero emozionante“.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon