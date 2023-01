Ramon Forcada, esperienza per il futuro: nuovo ruolo in MotoE

“Di grande esperienza, meticoloso e preciso.” Razlan Razali descrive così Ramon Forcada, che è stato parte della squadra MotoGP fino a Misano 2022, quando il suo pilota Andrea Dovizioso ha annunciato il ritiro. Ora però Forcada ricoprirà un ruolo di peso in RNF MotoE, a dimostrazione della massima fiducia del boss del team. L’esperto ingegnere e capotecnico infatti in questo 2023 assume le vesti di Team Manager, lanciandosi così in un’altra nuova ed interessante sfida.

Forcada, esperienza per il futuro

L’annuncio uscito oggi non mostrava infatti solo la formazione 2023 come novità per la nuova stagione. Compare il nome di Ramon Forcada che, dopo aver lasciato la MotoGP, non è davvero rimasto a casa sul divano. Il Finetwork MIR Racing Team, squadra protagonista in JuniorGP (primo doppio podio nell’ultimo round 2022), l’ha infatti ingaggiato immediatamente per occuparsi della crescita dei suoi giovani talenti. L’anno prossimo tra loro ci sarà anche Leonardo Zanni, campione CIV PreMoto3 in carica. Da ricordare che con David Almansa c’è stata pure una wild card nel Mondiale Moto3 2022, un debutto nella categoria per il pilota, la sua squadra ed anche Forcada. Ma l’occhio al futuro passa pure per l’elettrico: Razlan Razali s’è così “ripreso” il suo ex capotecnico, stavolta affidandogli un ruolo ben più di peso all’interno della sua struttura, ma per il progetto MotoE.

“Totale fiducia in lui”

Sarà un anno di grandi cambiamenti nella classe elettrica. Diventa un Mondiale a tutti gli effetti, avrà due gare standard per ogni fine settimana, ma soprattutto c’è un nuovo costruttore. La Ducati V21L promette già di rivoluzionare la categoria MotoE, tutti i piloti hanno già ammesso di non vedere l’ora di provarla. Tante novità quindi e Razali voleva un uomo di fiducia al suo fianco per questa nuova sfida. “Iniziamo questo cambiamento con l’arrivo di Ramon Forcada come Team Manager. Siamo molto emozionati per il suo ritorno” ha sottolineato il fondatore e Team Principal di RNF Racing. “Ramon è una persona di grande esperienza, meticolosa, precisa in tutto quello che fa. Abbiamo totale fiducia in lui per la gestione del team MotoE.”

Un’altra nuova sfida per Forcada

Non meno emozionato però è proprio lo stesso capotecnico, che non dice mai di no quando si tratta di nuove sfide. Lasciata la MotoGP, sta mettendo la sua esperienza al servizio del futuro: prima le nuove generazioni, ora l’elettrico. “Stiamo praticamente costruendo una nuova squadra” ha dichiarato Ramon Forcada. “Lavorare per una nuova categoria per me è molto interessante.” Non manca un commento sulla rinnovata formazione. “Andrea [Mantovani] ha già ottenuto risultati impressionanti come sostituto di Bradley Smith, quasi sul podio! Dall’altra parte c’è Mika, al debutto in MotoE: ha dimostrato grande talento in passato, sarebbe stato un peccato non permettergli di affinare le sue capacità. Un progetto completamente nuovo, non vediamo l’ora di iniziare con i test a marzo!”

Foto: RNF Team