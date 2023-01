MotoE: RNF si rinnova, ecco Andrea Mantovani e Mika Perez

Una formazione totalmente rinnovata per RNF e la nuova era MotoE. Il primo nome è quello di Andrea Mantovani, con alle spalle il 2021 completo ed alcune sostituzioni nel 2022 proprio con la struttura guidata da Razlan Razali e dal nuovo team manager Ramon Forcada. Dall’altra parte c’è Mika Perez, che aveva annunciato il ritiro ed invece sarà uno dei volti nuovi del Mondiale elettrico. Un amaro appello accolto dalla squadra del boss malese per una sfida con un mezzo diverso da quelli a cui era abituato. Un pilota esperto ed un esordiente quindi per affrontare la nuova stagione ricca di novità, a partire dalla Ducati V21L.

RNF, i piloti

Come detto, Andrea Mantovani non è un volto nuovo. Ha disputato nel 2021 la sua unica stagione completa in MotoE, mentre nel 2022 ha due occasioni proprio con RNF per l’infortunato Bradley Smith. Anzi, quasi tre, prima del rientro in corsa del pilota britannico. In pista conquista anche il primo podio di categoria al Mugello, prima che una sanzione glielo tolga. Solo sulla carta, visto che l’italiano lo considera ancora suo. Ma i suoi solidi risultati hanno convinto RNF ad ingaggiarlo a tempo pieno per la nuova era del Mondiale elettrico, stavolta su una Ducati, moto che ben conosce ma del tipo ‘classico’. Sarà una doppia sfida, visto che lo troveremo anche nel Mondiale Supersport con Evan Bros. Dall’altra parte invece c’è Mika Perez, che poco tempo fa aveva amaramente annunciato il suo ritiro dalle corse. Non sarà così, visto che ha accettato la sfida nel Mondiale elettrico con i colori del RNF MotoE Team. Il 23enne spagnolo, parallelamente all’impegno nei suoi studi di ingegneria, continuerà a competere ed anzi, scoprirà una categoria totalmente diversa rispetto a quelle a cui è abituato.

Il commento di Razlan Razali

“Il Mondiale MotoE 2023 sarà un’evoluzione rispetto al suo debutto nel 2019” ha sottolineato il boss RNF Team. “Un cambio di costruttore, un format totalmente diverso nei GP e tutte le gare MotoE in programma sabato e domenica. Iniziamo questo cambio con l’arrivo di Ramon Forcada come Team Manager dopo aver chiuso il 2022 da capotecnico di Andrea Dovizioso. Siamo lieti del suo ritorno in questo nuovo ruolo in MotoE.” Razali dà poi il benvenuto ai suoi piloti: “Come in MotoGP, avremo un esperto ed un esordiente: Andrea Mantovani ha corso con noi due volte l’anno scorso, ha esperienza nella categoria ed anche con la Ducati. Sarà un aiuto per il team e per il nostro rookie Mika Perez: un prospetto eccellente, un giovane ed ambizioso pilota e siamo sicuri che potrà contribuire con la sua esperienza in WorldSSP. I nostri piloti ci sono, non vediamo l’ora di iniziare!”

MotoE, la griglia di partenza

Tech3 E-Racing: Alessandro Zaccone-Hikari Okubo

Gresini Racing: Matteo Ferrari-Alessio Finello

SIC58 Squadra Corse: Kevin Manfredi

Aspar Team: Jordi Torres-María Herrera

Pons Racing: Mattia Casadei-Nicholas Spinelli

LCR E-Team: Eric Granado-Miquel Pons

Octo Pramac: Luca Salvadori–Tito Rabat

Intact GP: Randy Krummenacher-Hector Garzó

RNF Team: Andrea Mantovani-Mika Perez

MotoE 2023, il calendario

I test

6-8 marzo – Circuito de Jerez-Angel Nieto, Spagna

3-5 aprile – Circuito de Barcelona-Catalunya, Spagna

Le gare

12-14 maggio – Le Mans, Francia

9-11 giugno – Mugello, Italia

16-18 giugno – Sachsenring, Germania

23-25 giugno – TT Circuit Assen, Paesi Bassi

4-6 agosto – Silverstone, Gran Bretagna

18-20 agosto – Red Bull Ring, Austria

1-3 settembre – Circuit de Barcelona-Catalunya, Spagna

8-10 settembre – Misano, San Marino