Un giovane pilota ha appeso il casco al chioso. Mika Perez, spagnolo classe 1999, ha annunciato l’addio alle corse in moto. Una decisione che ha una spiegazione precisa, come si legge chiaramente nel suo lungo post social. “Se non hai denaro non arrivi da nessuna parte” è infatti il commento amaro di Perez, che è comunque riuscito ad ottenere ottimi risultati nelle due ruote. Campione Cuna de Campeones MiniGP 140 nel 2012, Campione Challenge Honda CBR 250 nel 2013, Campione European Talent Cup nel 2016. Nel 2018 infine ha sfiorato l’iride Supersport 300 con tre vittorie, 10 podi e cinque pole stagionali, chiudendo ad un solo punto dalla campionessa Ana Carrasco. Di seguito le sue parole.

Il saluto di Mika Perez

“Annuncio il mio ritiro definitivo da pilota di moto. Da tempo attendo un’occasione che non arriva e, anche se ho lavorato in silenzio, è il momento di dire addio. Ora penserò a finire gli studi di ingegneria e sono sicuro che rimarrò nel mondo delle moto, che sia da coach o come ingegnere. Non ho una moto ed il motivo è semplice, lo sanno tutti: se non hai denaro non arrivi da nessuna parte. È dura ma è così, non importa quanto talento tu abbia, ed è il lato peggiore di questo sport. Ho sempre dovuto dimostrare in pista che potevo fare la differenza con pochi mezzi, oltre a studiare, ma non è stato sufficiente.”

“Anche se sono arrivato più lontano di quanto mi aspettassi all’inizio, non credo di essere riuscito a dimostrare il mio vero potenziale. Questo è quello che fa più male, ma sono orgoglioso di quanto ho ottenuto. Ringrazio tutte le persone che hanno avuto fiducia in me per tutto questo tempo. Il motociclismo mi ha insegnato che non bisogna mai arrendersi, e non lo farò, per raggiungere così i miei obiettivi nella vita.”

Foto: Instagram-Mika Perez