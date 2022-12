Xavi Forés giramondo: con la Ducati V2 nel MotoAmerica

La decisione di Danilo Petrucci di approdare al Mondiale Superbike per la stagione 2023 ha stravolto i piani Warhorse HSBK Racing Ducati NYC nel MotoAmerica. Considerata la situazione, la squadra di riferimento di Borgo Panigale oltreoceano ha messo insieme una bella squadretta per il doppio-impegno nelle classi Superbike e Supersport. Come ampiamente risaputo da diverse settimane, il Campione MotoAmerica Supersport 2022 Josh Herrin è stato promosso alla Superbike. Contestualmente, la sua Panigale V2 verrà affidata a Xavi Forés.

XAVI FORES GIRAMONDO CON DUCATI

Reduce da un 2022 dove ha corso nel Mondiale Endurance con ERC Ducati e qualche comparsata nel Mondiale Superbike, Xavi Forés ha accettato la proposta pervenuta dalla casa madre e dal team Warhorse HSBK. L’anno venturo, da rookie, darà l’assalto al titolo MotoAmerica Supersport con la Panigale V2 Campionessa in carica con Josh Herrin, ma non solo. Di fatto il forte pilota spagnolo ha praticamente corso ovunque nella sua carriera. Oltre a MotoGP, Moto2 e Mondiale Superbike, in ambito nazionale ha corso e vinto nell’IDM, CEV Stock Extreme (con annesso titolo Europeo vinto nella prova unica di Albacete), ha militato nel BSB 2019 e 2021, apprestandosi adesso ad una nuova sfida.

FORES RITROVA UNA BICILINDRICA

Se in Supersport ha già corso nel Mondiale persino con i colori Alstare Suzuki, Xavi Forés nel MotoAmerica disporrà di una Panigale V2 preparata secondo le specifiche Next Generation. Una bicilindrica 955 che lo riporta a quando, con la Panigale R, conquistò diversi podi nel Mondiale Superbike, affermandosi come il miglior pilota indipendente della stagione 2018.

DUCATI PUNTA AL BIS

“Per me correre nel MotoAmerica, a maggior ragione con una squadra così forte, ha sempre rappresentato un obiettivo“, ha ammesso Xavi Forés. “A questo punto della mia carriera vorrei ottenere podi e vittorie nei campionati nazionali più competitivi. Con Ducati proseguirò così un lungo rapporto che ha mi ha regalato tanti bei ricordi nel corso degli anni. Certo, sarà tutto nuovo per me, in primis le gomme (Dunlop) ed i tracciati, ma penso di essere all’altezza di questa sfida“.