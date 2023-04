Superbike, Assen da incubo per Rinaldi: missione riscatto a Barcellona

Per Michael Ruben Rinaldi un settimana davvero negativo quello appena trascorso ad Assen. Per la prima tappa europea del Mondiale Superbike 2023 aveva l’ambizione di salire sul podio e, invece, ha conquistato risultati pessimi.

Le cose sono iniziate male già dal venerdì delle prove libere. Dopo il deludente quattordicesimo tempo in FP1, un problema tecnico gli ha praticamente impedito di girare in FP2. La terza sessione era molto importante per provare a mettersi a posto, ma si è svolta su pista bagnata e non gli è servita. Il pilota del team Aruba Racing Ducati non si è presentato alla Superpole (sedicesimo tempo) e alle gare in una buona condizione.

Superbike Assen, la delusione di Michael Rinaldi

Quindicesimo in Gara 1, tredicesimo in Superpole Race e decimo in Gara 2: questo è il bilancio di Rinaldi al TT Circuit. Non è quello che voleva: “Si è trattato di un weekend molto difficile – ha detto al sito ufficiale WorldSBK – e già in FP1 non avevo iniziato con il migliore feeling. Ma può succedere. L’obiettivo era trovare una soluzione, però sfortunatamente la mia moto si è fermata per un problema tecnico in FP2. Non ho potuto lavorare e provare le cose previste. Ci sarebbe servita una FP3 normale, ma ha piovuto e non abbiamo testare ciò che volevamo“.

Il pilota romagnolo è stato davvero molto sfortunato ad Assen: “Gara 1 è stata la nostra prova – ha spiegato – e non avevo feeling con la moto. La soluzione pensata con il team non ha funzionato. Domenica ho fatto le libere 2, fondamentalmente. Ho migliorato il mio tempo in gara, sarebbe stato buono per fare la top 5 sabato. Diverse cose non hanno funzionato nel modo giusto“.

Michael guarda a Barcellona e Misano

Rinaldi è molto amareggiato per come è andato il round Superbike in Olanda, ma sa che si potrà riscattare nei prossimi appuntamenti del campionato: “Conosco il nostro potenziale. So che possiamo essere competitivi nei prossimi round. Con la squadra dobbiamo capire cosa sia successo in questo finse settimana, dobbiamo essere più rapidi nel regolare il setting della moto. Abbiamo perso tanti punti e la possibilità di lottare per le prime tre posizioni. Anche se capitano problemi, non possiamo perdere così tanto tempo“.

Il calendario SBK 2023 prevede ora due eventi come Barcellona e Misano che possono essere molto favorevoli. In Catalogna è andato forte nel test ed è giunto secondo in Gara 2 nella passata stagione, mentre sul circuito romagnolo è sempre stato molto competitivo. Nel 2021 ha vinto Gara 1 e Superpole Race, arrivando poi secondo in Gara 2. Lo scorso anno è arrivato terzo nelle due manche principali. Ha delle buone chance per riscattarsi e cercare di convincere Ducati a rinnovargli il contratto in scadenza.

