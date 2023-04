MX Italiano Prestige: Lupino, Lata e Fontanesi eroi a Maggiora

Maggiora Park non delude per quanto riguarda le emozioni del Motocross Italiano. Lo sa bene ad esempio Alessandro Lupino, che riesce a ruggire di nuovo in MX1 a due anni dall’ultima volta, regalando anche un risultato storico a Beta. In MX2 ci pensa Valerio Lata, alla prima vittoria in carriera nel campionato Prestige ed ora anche detentore della tabella rossa. Per quanto riguarda la categoria femminile, la zampata giusta è quella di Kiara Fontanesi, che batte la campionessa del mondo ed italiana in carica Nancy van de Ven. Il campionato italiano Prestige 24MX – Borilli Pro Series torna già il prossimo weekend con la gara 125 e Femminile a Città di Castello. Per il campionato maschile MX1-MX2 l’appuntamento è il 13 e 14 maggio a Fermo.

MX1: il ritorno di Lupino

Alberto Forato tiene la tabella rossa con il 4° posto finale nonostante il ritiro per un guaio tecnico in Gara 1 (un salto di catena). Non sono mancate però le battaglie con quello che poi si è rivelato l’eroe del weekend. Alessandro Lupino è ormai sulla strada giusta e questa seconda tappa stagionale del campionato italiano lo dimostra. Vittoria nella prima manche davanti a Simone Croci, ottimo in avvio prima di essere ripreso e chiudere 2°, con il svizzero Kevin Brumann 3° di forza su Filippo Zonta. Emanuele Alberio regola David Philippaerts nella lotta per il quinto posto, mentre Edoardo Bersanelli è il miglior Fast in nona posizione. In Gara 2 è proprio quest’ultimo a prendersi l’holeshot, ma Lupino, Forato, Croci e Arminas Jasikonis non lo lasciano andare, anche se quest’ultimo commetterà qualche errore perdendo terreno.

Podio MX1 con Croci, Lupino, Brumann. Credits Phawkmania

Alla fine riecco il duello della prima gara, stavolta fino alla fine e con Forato che si prende il successo. Lupino è 2° su Brumann e Croci, top 5 completata da Stefano Pezzuto, mentre il primo dei Fast è Yuri Pasqualini 9°. Risultati più che sufficienti per permettere a Lupino di tornare in trionfo nel campionato Prestige due anni dopo l’ultima volta. Festa anche per Beta, è il primo successo dal ritorno alle corse di motocross! Simone Croci e Kevin Brumann completano il podio assoluto, Alberto Forato è 4° e sempre leader, pur con un vantaggio ben più ridotto su Lupino. Podio dei Fast con Yuri Pasqualini che vince e si prende la tabella rossa, 2° è Edoardo Bersanelli, 3° Marco Lolli. Nella 300 Jimmy De Nicola replica il successo di Mantova davanti a Gianluca Nebbia e Alessio Bonetta.

MX2: la prima di Lata

Doppietta e tabella rossa a Maggiora, non si poteva fare di meglio per ottenere il primo successo nell’Italiano MX. Valerio Lata aveva qualcosa in più nel fine settimana appena concluso e l’ha dimostrato in entrambe le manche. In Gara 1 sembra inizialmente un duello con il francese Alexis Fueri, prima che l’italiano in grani la marcia e prenda letteralmente il largo. Sul finale torna in zona podio Cornelius Toendel, prendendosi infine il secondo gradino ai danni del francese, seguono Cas Valk e Ferruccio Zanchi, quest’ultimo in rimonta dopo una partenza da dimenticare, infine Andrea Zanotti è sesto e primo dei Fast.

Valerio Lata, credits Redbaz48

Passiamo a Gara 2: Fueri ci riprova, si prende anche l’holeshot e riesce a tenere il comando per circa metà gara. Dietro ci sono Valk, Jan Pancar ed un tranquillo Lata, fino al click ed al cambio di passo. L’italiano davvero non si batte, è ancora lui il vincitore, mentre Fueri è secondo su un agguerrito Pancar, mentre Alessandro Manucci, 12° è il migliore dei Fast. Classifica overall che vede chiaramente Valerio Lata netto vincitore su Alexis Fueri e Cornelius Toendel, P5 per il campione in carica Jan Pancar. Alessandro Manucci vince la Fast e rafforza la tabella rossa davanti a Lorenzo Corti e Matteo Russi.

Kiara Fontanesi, credits Bertophoto

MX Femminile: Fontanesi non si batte

Fine settimana italiano dal gusto decisamente mondiale. Basta guardare i quattro nomi al comando alla fine della tappa di Maggiora, tutte protagoniste del Mondiale Femminile MX. A cominciare da Kiara Fontanesi, regina in entrambe le manche disputate lo scorso weekend. La pilota Gas Gas – Fiamme Oro è protagonista assieme a Nancy Van De Ven, riuscendo però ad avere la meglio sulla campionessa in carica in tutt’e due le corse e allungando così nella classifica generale. Terzo posto finale per Lynn Valk, che ha preceduto Giorgia Blasigh, 4^ e protagonista di grandi partenze, e Giorgia Montini 5^.

Foto di copertina: Ruggero Visigalli