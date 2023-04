Superbike Assen, Micheal Rinaldi “Siamo partiti con il piede storto”

Venerdì da dimenticare per Micheal Rinaldi , alle prese con problemi alla sua Ducati. Mentre Alvaro Bautista domina il pilota romagnolo ha problemi di ogni tipo e nel pomeriggio deve perfino andare in Clinica Mobile per un’ustione. Il bilancio di giornata non è brillante: sedicesimo tempo a 1″201 dal compagno di squadra.

“E’ stata la giornata più difficile dell’anno per noi – racconta Micheal Rinaldi – Questa mattina il programma era quello di usare solo un treno di gomme e trovare il giusto feeling con la moto, cosa che non siamo riusciti a fare. Tra FP1 ed FP2 abbiamo cercato di migliorare la moto e c’earvamo anche riusciti perché già al primo giro di FP2 sono stato subito il più veloce, stavo migliorando di 4 decimi quindi sembrava una mossa giusta”.

Poi cosa è successo?

“Purtroppo abbiamo avuto un problema tecnico perché è uscita l’acqua allora mi sono fermato ed ho riportato la moto al box. Pensavo fosse un problema risolto invece quando sono tornato in pista abbiamo avuto lo stesso problema, anzi, maggiore perché è uscita ancora più acqua. Mi sono anche ustionato un po’ una mano. Sono andato in Clinica Mobile e tutto ok. Peccato perché abbiamo perso l’opportunità di fare tutto un turno che era molto importante dopo una mattinata così”.

Ora si volta pagina.

“Nelle libere siamo stati semplicemente sfortunati. Domani sarà una giornata in salita ma speriamo nel buon tempo e che la sorte ci possa dare una mano. Purtroppo questo week-end è partito con il piede storto”.

Foto Aruba Racing