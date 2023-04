Il cinque volte campione del mondo Jorge Lorenzo è sempre stato un amante delle quattro ruote. Dopo l’addio alla MotoGP si è dedicato al mondo immobiliare e delle auto di lusso, dal 2022 è commentatore televisivo per Dazn e da quest’anno parteciperà alla Porsche Supercup al volante della 911 GT3 Cup del Team Q8 Hi. Nel 2022 è stato dichiarato ‘MotoGP Legend’ con qualche anno di ritardo a causa dell’emergenza Covid.

Jorge Lorenzo compra una ‘Lambo’

Nei giorni scorsi Jorge Lorenzo ha fatto tappa in Italia dove spesso si ritrova per delle serate o qualche allenamento in pista. Stavolta si è diretto presso lo stabilimento Lamborghini dove ha ritirato la sua nuova Urus S, un gioiellino da 200mila euro. “Lamborghini è uno dei marchi automobilistici più iconici, soprattutto in Italia“, afferma l’ex pilota MotoGP. “Rappresenta l’auto sportiva più estrema che si possa avere. Volevo una vera auto sportiva, ma anche qualcosa di discreto, e penso che la Urus S abbia tutto. Il motore è estremamente potente e le prestazioni sono incredibili. Ma la Urus ha anche comfort e sicurezza. Ha tutto in uno, giusto? È davvero versatile“.

Nella visita guidata al centro di Sant’Agata Bolognese ha potuto osservare da vicino l’impianto in fibra di carbonio recentemente ampliato di Lamborghini. Inoltre ha potuto ammirare le linee di produzione sia della Urus che della recente Revuelto, in mostra al Salone di Shanghai, la prima HPEV del marchio emiliano. Infine ha visitato il Museo Lamborghini recentemente rinnovato. “È stato molto emozionante“, racconta Jorge Lorenzo. “Il posto è incredibile, quasi mistico, e si respira calma. E infine la presentazione della tua auto… È bella, certo, come tutte le Lamborghini, ma per me è un momento ancora più dolce perché questa è la mia prima Lamborghini Urus” .

Esterni ed interni della Urus S

Sebbene il programma Ad Personam di Lamborghini offra ai clienti un’ampia gamma di personalizzazioni e colori, Lorenzo ha optato per il Nero Helene, mentre il Nero Ade è il colore principale degli interni, con cuciture a contrasto Giallo Taurus sul volante e sulle cinture di sicurezza. “Adoro gli interni con gli accenti gialli… Penso che sia una specifica molto elegante, molto raffinata. Ci sono state anche alcune sorprese inaspettate. Mi è piaciuto molto come è stata presentata la macchina, l’ambientazione de La Prima è impressionante. Il momento in cui viene svelata e all’improvviso vedi la fabbrica… non puoi avere una visione migliore. Nemmeno dal mare“. Meno di due anni fa il pilota maiorchino aveva ritirato l’esemplare numero zero della Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster.