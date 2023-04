SBK Assen, Alvaro Bautista: “Razgatlioglu 10° sorprende? In parte”

È iniziato bene il weekend Superbike di Alvaro Bautista ad Assen. Il pilota Ducati ha conquistato il miglior tempo sia nella prima sia nella seconda sessione di prove libere.

È partito forte e ha tutte le intenzioni di concludere questo round al TT Circuit con un vantaggio in classifica superiore a quello che ha oggi sui suoi rivali. Però ora è presto per i calcoli, anche perché per il resto del fine settimana bisognerà fare attenzione alla variabile pioggia. È necessario farsi trovare pronti a ogni condizione.

Superbike Assen, Prove Libere: i commenti di Bautista

Bautista si è detto abbastanza soddisfatto al termine della giornata, anche se non ha mancato di indicare una criticità che si è verificata oggi ad Assen: “Oggi sono felice, perché ho avuto un buon feeling. Mi sono sentito bene fin da subito. Il grip non era fantastico al posteriore, però alla fine ho avuto buone sensazioni sulla moto. La mattino ho usato la SC1 davanti e la SC0 dietro, invece al pomeriggio ho messo la SC1, che solitamente è la gomma che preferisco. In FP2 la sorpresa è statala posteriore, dato che avevo il grip e la stabilità del passato. È stato strano, ma anche gli altri piloti hanno avuto lo stesso problema. Non abbiamo cambiato la moto, perché nel complesso il feeling è positivo, il giro è stato buono e il passo è abbastanza costante. Non posso spingere di più, altrimenti perdo il posteriore se forzo“.

Ducati di solito è molto forte con alte temperature e si sta confermando competitiva pure con quelle basse: “In questa condizione siamo migliorati molto già dai test invernali. Soprattutto io, che non metto molto peso sulle gomme. La moto non è molto diversa dallo scorso anno, però ho sentito un maggiore supporto dagli pneumatici stavolta. Credo che abbiamo fatto uno step avanti“.

Confronto tra Ducati e allarme pioggia

Si parla poi di confronto con gli altri piloti ducatisti e Alvaro ha espresso le seguenti considerazioni: “Io sono il pilota con il bilanciamento migliore. Gli altri sono o molto veloci o molto lenti, devono trovare il loro bilanciamento con la moto. Questa è la grande differenza tra le Ducati“.

Nel resto del weekend c’è il pericolo pioggia e Bautista dovrà farsi trovare pronto con il team Aruba Racing: “Con la pioggia è sempre una lotteria, non puoi andare veloce e c’è il rischio di cadere. Devi essere sempre attento, perché il margine di errore è minore. Vedremo come andrà nel caso in cui venisse a piovere, il feeling dipenderà molto anche da quanta acqua ci sarà in pista e dalle temperature“.

Bautista e la situazione di Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu è decimo a 787 millesimi dal suo tempo. Il campione in carica del Mondiale Superbike commenta così: “Sono sorpreso da un lato, perché normalmente è più veloce di quanto lo è stato oggi. Dall’altro, però, sembra che stia faticando un po’ di più rispetto al 2022. In Australia non era al top, in Indonesia era veloce ma rispetto allo scorso anno è stato più lento. E qui non sembra al meglio con la sua moto“.

Capiremo meglio domani se Razgatlioglu potrà essere protagonista ad Assen. Oggi ha stupito vederlo così indietro rispetto ad Alvaro, però sappiamo che non va mai sottovalutato. E se dovesse piovere, tutto è possibile.

Foto: WorldSBK