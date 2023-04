Supersport Assen, Prove 2: Can Oncu top, poi quattro piloti Ducati

È andata in archivio questo venerdì di prove libere ad Assen per Superbike e Supersport. Per quanto riguarda la categoria intermedia, il miglior tempo è stato realizzato da Can Oncu del team Kawasaki Puccetti Racing. Il pilota turco ha chiuso in 1’37″591.

Solamente 5 i millesimi di vantaggio su Nicolò Bulega, che aveva siglato il best lap e poi è stato beffato da Oncu poco dopo. Il leader della classifica generale si conferma in buona forma al TT Circuit, con il team Aruba Racing Ducati sta lavorando molto bene. Dietro al pilota emiliano ci sono altre tre Panigale V2: sono quelle di Yari Montella (team Barni), Raffaele De Rosa (team Orelac) e Federico Caricasulo (team Althea). Tutte incassano oltre 5 decimi di gap. Comunque tanta Italia nelle prime cinque posizioni della classifica.

Supersport Assen: Yamaha, Triumph e MV Agusta lontane

La prima Yamaha R6 è quella guidata da Jorge Navarro, caduto a inizio sessione e autore del sesto tempo a 842 millesimi dal leader della sessione. Alle sue spalle la Triumph di Niki Tuuli (+0″854) e la Kawasaki di Adrian Huertas (+0″924). Top 10 completata dalle Yamaha di Glenn van Straalen e Stefano Manzi. Da quest’ultimo ci si aspettava qualcosa di più, dopo che aveva chiuso in testa la FP1.

La migliore MV Agusta è quella di Bahattin Sofuoglu, undicesimo a 992 millesimi dal connazionale Oncu. L’altra F3 800 RR di Marcel Schroetter è tredicesima a 1″1. Sedicesimo crono per Simone Corsi con la Yamaha del team Altogo e un distacco di oltre 2″ dalla vetta. In difficoltà Nicholas Spinelli, ventesimo a 2″4. In casa Honda il migliore è Tarran Mackenzie, venticinquesimo a 2″8 dal leader di giornata.

Supersport Assen 2023, risultati Prove Libere 2: tempi ufficiali e classifica finale