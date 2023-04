Supersport Assen Prove 1: Bayliss carambola poi svetta Manzi

E chi, sennò? Stefano Manzi è stato il più veloce nelle prime prove Supersport ed è un risultato atteso, per varie ragioni. Intanto il romagnolo conosce bene Assen, per i suoi trascorsi in GP, ma soprattutto…gioca in casa. Si, perchè la gloriosa Ten Kate, campione del Mondo di categoria nelle ultime due stagioni, ha sede a soli 50 chilometri dalla pista e qui sarà sotto i riflettori. In serata presenterà la nuova livrea e (finalmente…) un top sponsor, Motonext. Metteci anche che Manzi e il compagno Jorge Navarro qui hanno girato pochi giorni fa, perchè Assen è ovviamente la pista prova del team di casa. La sfida alla Ducati leader del Mondiale con Nicolò Bulega è già servita. Brivido per la scivolata iniziale di Bayliss, con Ducati investita da Navarro: piloti OK.

Ducati ad un soffio

La Yamaha in salsa olandese vola, ma la Ducati non si è lasciata sorprendere. Bulega ha beccato un solo decimo in FP1, lasciando intende di potersela giocare anche qui. Il figlio d’arte precede la MV Agusta di Marcel Schrotter, altro binomio da tenere d’occhio, incalzato a sua volta da Jorge Navarro, delle cui disavventure odierne leggete qui sotto, e la Kawasaki di Can Oncu. Insomma, i soliti noti. Che avranno l’opzione tecnica della novità Pirelli, cioè l’introduzione del “gommone” anteriore nella misura 125/70, quella che va per la maggiore in Superbike. Qui il perchè di scelta scelta.

Che botto!

Oliver Bayliss ha perso il controllo della Ducati dopo un solo giro della prima sessione Supersport ad Assen, in uscita dalla chicane. La Ducati è schizzata in mezzo alla pista e Jorge Navarro, che era incollato all’australiano, non è riuscito ad evitarla. La carambola è stata spettacolare. Piloti e moto hanno rischiato l’impatto con la barriera sinistra, ma si sono rialzati indenni. La sessione è stata interrotta per rimuovere i rottami. Dopo pochi minuti la FP1 è ripartita, ed è attualmente in corso. La Ducati di Bayliss però era molto danneggiata e il team DG34 non è riuscito a rimandarlo dentro prima dello scadere del turno.

