MotoGP, Oscar Haro: “Per me Bagnaia ha fatto una ca…”

Oscar Haro, ex direttore sportivo LCR Honda, ha commentato la vittoria di Alex Rins e della sua ex squadra in Texas. Un trionfo che è arrivato per mezzo della caduta di Francesco Bagnaia in Ducati mentre era in testa alla gara domenicale. Una giornata storica per il team di Lucio Cecchinello, che dopo tanti sforzi umani e finanziari ritorna alla vittoria a distanza di quattro anni. Nei box di Borgo Panigale qualche tensione che potrebbe portare a capovolgimenti futuri.

LCR ritorna alla vittoria in MotoGP

Il layout di Austin è sempre stato amichevole per lo stile di guida di Alex Rins, qui ha vinto con Suzuki e si è ripetuto magistralmente con la Honda. Su una moto che negli ultimi anni ha dimostrato di essere vincente solo con Marc Marquez. L’ultima vittoria del team LCR, invece, porta la firma di Cal Crutchlow. “Sono contento per Lucio, era dall’Argentina 2019 che non si vinceva una gara con Crutchlow. Sono stato 21 anni al fianco di Lucio Cecchinello e non c’è nessuno come lui“.

Alex Rins fin dove potrà spingersi? Difficile anticipare i tempi, il Mondiale vero e proprio inizia a Jerez, prima tappa del lungo tour europeo. “Bisogna aspettare la prossima gara e vedere cosa farà. La differenza la fa il pilota e non la moto, anche se la Ducati è uno step davanti. Alex Rins si trova bene in Texas, Pecco Bagnaia ha fatto un errore incredibile“.

Le esternazioni di Bagnaia

Durante il programma Paddock-TV di Franco Bobbiese in onda su YouTube, Oscar Haro parla anche della caduta di Francesco Bagnaia al GP delle Americhe, criticando il suo atteggiamento post-gara e sottolineando la mancanza di un leader nella classe regina. La sua esternazione sicuramente non avrà fatto piacere a Gigi Dall’Igna che ha invitato ad un bagno di umiltà. In passato per certe dichiarazioni si sono squilibrati i rapporti tra il direttore generale e Andrea Dovizioso. “A Pecco il merito di aver vinto sabato, a lui la colpa di essere caduto. Ha la moto migliore a disposizione, i piloti cadono, l’unico che è caduto sena colpe è Alex Marquez. Quando sei in moto devi fare il pilota, devi guadagnarti lo stipendio e dare il 120%… Per me ha fatto una cagata per essere andato contro la Ducati dicendo ‘non è colpa mia’“.

L’assenza di un vero leader

Infine Oscar Haro sottolinea come in una MotoGP sempre più robusta, difficile e complicata dall’aerodinamica e dalla potenza dei motori, dove le cadute sono all’ordine del giorno, manchi un vero leader del calibro di Giacomo Agostini, Valentino Rossi e attualmente Marc Marquez. “La gente vuole sognare e il sogno ti viene dato da qualcuno diverso dagli altri. In MotoGP non hai nessuno così. Ci sono piloti che possono vincere tutto, ma la gente vuole uno spettacolo, una persona speciale… Non voglio mancare di rispetto agli altri piloti; ma negli ultimi tre anni hanno vinto Joan Mir, Quartararo e Bagnaia. Con tutto il rispetto, chi conosce questi tre? Sono tre che hanno vinto perché ne mancava uno, ed è quello che manca in MotoGP. Manca uno che è il leader, che fa cose speciali dove il resto non arriva“.

