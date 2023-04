Alvaro Bautista è stato il più veloce con 1’34″592 nelle prime prove del terzo round del Mondiale Superbike, il primo della fase europeo. La novità rispetto alle precedenti tappe è il risveglio Kawasaki con Jonathan Rea a lungo davanti e infine secondo a soli 182 millesimi dallo spagnolo. Qui, l’anno scorso, il sei volte iridato vinse gara 1 e la Superpole Race, prima di scontrarsi con Toprak Razgatlioglu e servire gara 2 a Bautista sul piatto d’argento. Diamo un’occhiata ai primati di Assen: sul giro in gara Alvaro Bautista (Ducati) in 1’33″620, stabilito l’anno scorso durante la Superpole Race. Sempre nella passata stagione la Superpole fu di Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1’32″934, che è anche il primato assoluto Superbike del tracciato.

Gardner meglio di Toprak

Il verdetto di FP1 è un pò poco per farsi un’idea della prospettiva gara, ma è un dato di fatto che su un tracciato che conosce bene Remy Gardner sia stato subito efficacissimo: con la satellite GRT è il migliore dei piloti Yamaha e terzo assoluto. L’australiano figlio d’arte si è messo dietro sia Andrea Locatelli che un Toprak Razgatlioglu relegato in sesta posizione. Questo è un week end strategico per il turco, non solo in ottica Superbike: dopo il test MotoGP è sotto gli occhi di tutti. Il sogno top lo sta distraendo dall’obiettivo principale e immediato, cioè provare a battere Bautista? E’ una delle risposte che aspettiamo da Assen.

Danilo Petrucci 15°

Partenza lenta per Danilo Petrucci, che ha concluso le prime prove in mezzo al plotone (quindicesimo tempo) con 1″327 di ritardo dalla Ducati V4 R di Bautista. Non c’è da preoccuparsi, non è certo questo il potenziale del pilota umbro ad Assen. Aspettiamo che abbia sistemato la moto, poi vedremo fin dove potrà arrivare. Certo che se piovesse… Sempre in tema di ducatisti, Michael Rinaldi e Axel Bassani sono anche loro in mezzo alla mischia.

Dov’eravamo rimasti?

Il Mondiale Superbike è stato fermo un mese e mezzo, ormai la doppia trasferta in Australia e Indonesia è un ricordo sfocato. Invece ha lasciato una traccia profonda nella classifica: Alvaro Bautista e la Ducati hanno vinto cinque gare su sei e comando il Mondiale con 112 punti. Toprak Razgatlioglu è in ritardo di 37 punti, peggio ancora Jonathan Rea: la Kawasaki ha vissuto due round da incubo, e il sei volte iridato è precipitato a -68 punti dal leader spagnolo. Rea è preceduto anche da Andrea Locatell (-42 punti dalla vetta) e Axel Bassani (-51). Il pilota veneto è anche primo degli Indipendenti.

Il meto può condizionare questo round?

L’eventuale maltempo è l’incognita principale che pesa sul terzo round Mondiale, il primo della fase europea. La FP1 si è svolta con un cielo leggermente nuvoloso: 15 °C aria, 18 °C sull’asfalto. Per il pomeriggio è previsto l’arrivo della pioggia, proprio a partire dalle 15, orario di partenza di FP2. Per sabato e domenica le previsioni sono “complicate”, com’è abituale in Olanda. La possibilità di gare bagnate è molto concreta. Nonostante tutto, è prevista un’affluenza di pubblico imponente: nel raggio di 50 chilometri da Assen alberghi e bed and breakfast sono al completo da settimane.