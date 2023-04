Jonathan Rea e l’ipotesi Razgatlioglu-MotoGP: “Grande perdita per la SBK”

Nel Kawasaki Racing Team c’è voglia di riscatto dopo che i primi due round del Mondiale Superbike non sono stati entusiasmanti. Jonathan Rea, che aveva iniziato con secondo posto a Phillip Island, poi non è più riuscito a salire sul podio. Ha conseguito una serie di risultati ben al di sotto del suo valore.

I test ad Aragon e Montmelò sono stati utili per migliorare la Ninja ZX-10RR, una moto che soffre molto all’anteriore nella seconda metà di gara e che aveva bisogno di migliorare anche in termini di accelerazione. I nuovi ingegneri elettronici Christophe Lambert e Sander Donkers hanno messo a disposizione tutta la loro esperienza e competenza per cercare di compiere un passo in avanti. Tutta la squadra sta impegnando per ottenere il massimo possibile dalla Verdona.

Superbike, Jonathan Rea pronto per Assen

In questo weekend il Mondiale SBK va in scena ad Assen, dove Rea detiene il record di vittorie (diciassette). Il posto giusto per ripartire: “Sono felice di essere qui – ha detto al sito ufficiale WorldSBK – perché ho conquistato dei buoni risultati su questa pista. Mi sono sempre divertito molto. Non so perché sono così forte qui, forse è una combinazione moto-pilota. La Kawasaki qui è molto forte. Vedremo come sarà il meteo“.

Il sei volte campione del mondo spera che i round in Australia e Indonesia siano serviti per migliorare il livello della Kawasaki nel pesto della stagione: “Abbiamo avuto in inizio difficile e siamo ripartiti da zero, abbiamo fatto un reset. I risultati sono stati abbastanza scarsi. C’è stato anche qualcosa di positivo nelle gare che abbiamo disputato, però abbiamo avuto delle difficoltà. Dobbiamo imparare da quanto successo. Nei test di Aragon e Barcellona abbiamo provato a trovare una differente direzione per migliorare moto. Ci siamo concentrati sui punti deboli“.

Jonny ha ribadito quello che oggi è il principale problema della sua moto e al tempo stesso si dice carico per questo fine settimana al TT Circuit: “In questo 2023 stressiamo troppo la gomma anteriore, specialmente nell’ultima parte delle gare. Penso che qui ad Assen, soprattutto con basse temperare, possiamo andare meglio rispetto ai primi due round. Cercheremo di tornare a lottare per il podio, di avere un buon feeling e costruire una base per il resto della stagione“.

Il suo futuro e Razgatlioglu-MotoGP

Ci sono tanti rumors di mercato, però lui non è coinvolto perché ha un contratto che scade nel 2024: “Per me è presto. Sono concentrato sulla guida e migliorare il pacchetto. Vedremo quello che succederà in futuro. Abbiamo una stagione lunga davanti, con altri dieci round per fare un buon lavoro. Sono focalizzato su questo“.

Infine, non manca un commento sull’eventuale passaggio di Toprak Razgatlioglu in MotoGP: “È una situazione difficile. Toprak è un talento incredibile. Penso che se ha la giusta opportunità di andare in MotoGP con attorno le persone giuste che credono in lui, può fare un buon lavoro. Non c’è una risposta magica su quello che dovrebbe decidere. La cosa sicura è che in Superbike ha un grande team e lui sta facendo grandi cose. È molto rispettato. Se la MotoGP prendesse Toprak, sarebbe una grossa perdita per la Superbike“.

Foto: Kawasaki Racing