Superbike, Lambert e Donkers: le nuove armi di Kawasaki e Rea

Kawasaki ha praticamente dominato il Mondiale Superbike dal 2015 al 2020 con Jonathan Rea, vincendo sei titoli piloti e sei costruttori consecutivamente. Un ciclo vincente davvero impressionante e che resterà per sempre nella storia del campionato.

Ma nelle ultime due stagioni sono stati i rivali a gioire. Toprak Razgatlioglu nel 2021 ha interrotto un digiuno Yamaha che durava dal 2009 (campione Ben Spies) e Alvaro Bautista nel 2022 ha arrestato quello Ducati che persisteva dall’ultimo trionfo firmato Carlos Checa nel 2011.

Per Johnny è stata un po’ complicata l’ultima annata, con due avversari fortissimi da dover fronteggiare e una Ninja ZX-10RR che non gli ha permesso di essere competitivo quanto sperasse. Per il 2023 sono stati previsti diversi aggiornamenti e prima del round a Phillip Island dovrebbe anche essere ufficializzata la nuova omologazione.

Superbike, Kawasaki con nuovi tecnici nel 2023

Tra i cambiamenti importanti apportati da Kawasaki per il Mondiale SBK 2023 c’è anche l’ingaggio di nuovi tecnici. Nel box sono arrivate figure di spicco come Christophe Lambert e Sander Donkers. Il primo arriva dalla Yamaha, dove aveva già lavorato con Alex Lowes, e ricopre l’incarico di Electronics and Data Engineering Coordinator. Il secondo è stato soffiato alla BMW ed è il nuovo ingegnere elettronico di Rea, dopo che l’italiano Davide Gentile è approdato in Yamaha per lavorare con Razgatlioglu. Ha lavorato pure in AMA Superbike, Moto2 e MotoGP.

Lambert e Donkers hanno iniziato a lavorare con il nuovo team nei test di Jerez e Portimao, cercando di ambientarsi al meglio e di fornire il massimo contributo possibile allo sviluppo della Ninja ZX-10RR. Hanno un bagaglio di esperienze molto importante e Kawasaki conta di attingervi per trovare nuove soluzioni ed essere più competitiva. Strappare dei buoni tecnici alle concorrenza rientra nella normalità. A volte è necessario pescare in altri box per fare miglioramenti.

Perché KRT ha cambiato

Il team manager Guim Roda ha spiegato la scelta di ingaggiare Lambert come Electronics and Data Engineering Coordinator: “Dopo aver analizzato le aree che potevamo migliorare, abbiamo rilevato la necessità di introdurre un nuovo ruolo per supportare meglio lo staff tecnico e per estrarre il massimo dal sistema elettronico. Inoltre, dobbiamo valutare più velocemente la quantità di dati generati durante i weekend di gara. In passato ci siamo accorti di dove potevamo migliorare alcuni giorni dopo la gara. Adesso possiamo analizzare meglio le informazioni e reagire più velocemente. In Christophe abbiamo trovato una buona esperienza e potenziale, siamo sicuri che con lui faremo un altro passo per migliorare le prestazioni“.

La decisione di assumere Donkers come nuovo ingegnere elettronico di Rea è arrivata come conseguenza di un’altra scelta: “Davide Gentile – ha spiegato Roda – ha deciso di cercare nuovi traguardi, gli auguriamo ogni bene e lo ringraziamo per il nostro contributo. Per questo importante ruolo abbiamo cercato molto e alla fine abbiamo deciso che Sander fosse il migliore per lavorare con Pere e Johnny“.

Foto: Kawasaki Racing