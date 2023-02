Superbike, Jonathan Rea su di giri: Kawasaki ’23 avrà più sprint

Jonathan Rea ha lasciato Portimao con sensazioni molto positive. Il sei volte campione del mondo Superbike ha concluso il test con il secondo tempo, a soli 9 millesimi da Alvaro Bautista, e sembra essere abbastanza soddisfatto dei miglioramenti fatti dalla Kawasaki.

Tra Jerez e Portogallo sono state provate diverse novità tecniche che hanno dato delle buone risposte. Prima dell’inizio del campionato, dovrebbe anche essere ufficializzata una nuova omologazione della Ninja ZX-10RR. Jonny e gli altri colleghi di marca dovrebbero poter contare su dei giri motore superiori ai 14.600 previsti fino al 2022. Una notizia molto importante e che renderà la stagione più interessante ancora.

Superbike, test Portimao: Rea contento della Kawasaki

Rea non ha nascosto la sua soddisfazione dopo le due giornate di lavoro all’Autodromo Internacional do Algarve: “Il test è stato davvero positivo e non abbiamo cambiato quasi niente a livello di setup rispetto all’ultima gara a Phillip Island. Abbiamo provato le nuove parti e l’80% di esse erano buone. Per me è stato importante capire come le mie richieste siano state prese in considerazione“.

Nel box Kawasaki si sono subito inseriti bene i nuovi elettronici Christophe Lambert (ex Yamaha) e Sander Donkers. Due figure di alta competenza che nei piani del team devono fare la differenza. Dopo una conoscenza iniziale a Jerez, sembra che tutto stia filando liscio e che si sia creata un’ottima armonia nel lavoro.

SBK, Jonny attende Phillip Island

Il sei volte campione del mondo ha constatato l’impegno della casa di Akashi nell’aiutarlo a essere più competitivo e le novità lo hanno reso felice, anche se attende l’inizio delle gare prima di esaltarsi: “Abbiamo lavorato anche sul telaio – ha spiegato – e le nuove parti si sono rivelate valide. Direi che abbiamo fatto buoni progressi. Guardando gli avversari, soprattutto i piloti ufficiali Ducati, direi che tutti sono migliorati. Non conosci mai la situazione prima di andare in gara. Comunque sono soddisfatto del test a Portimao“.

Dopo due anni senza titolo mondiale Superbike, c’è grande voglia da parte di Rea di tornare campione. La Kawasaki sta lavorando sodo per permettergli di conquistare la settima corona. L’arrivo di una nuova omologazione della Ninja ZX-10RR gli consentirebbe sicuramente di avere più armi per sfidare Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu. Adesso c’è un ultimo test da affrontare a Phillip Island nelle giornate 20-21 febbraio, poi proprio in Australia si inizierà a fare sul serio con le prime gare del nuovo campionato.

Foto: Kawasaki Racing Team