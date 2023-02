Roberto Mercandelli “Nel CIV Supersport sfiderò i vecchi leoni”

Roberto Mercandelli ascolta la musica dei motori fin da bambino. Nato nel 1993 e cresciuto a due passi dall’Autodromo di Monza, è da anni tra i principali protagonisti del Campionato Italiano Supersport. Nel 2023 correrà per il terzo anno consecutivo sulla Yamaha R6 del Team Rosso e Nero.

“Mio babbo era appassionatissimo di motori – racconta Roberto Mercandelli a Corsedimoto – da bambino correvo con i go-kart poi sono passato alle minimoto. Con quelle non ho fatto delle gare e proprie ma solo degli allenamenti. Poi nel 2009 ho partecipato al Trofeo Moriwaki e praticamente ho iniziato da quello”.

Poi cosa hai fatto?

“Nel 2010 e 2011 la R6 e dal 2012 gareggio nel CIV a parte alcune parentesi a livello internazionale nella Stock 600 e Stock 1000. Tra l’altro nel 2015 ho fatto una gara di Stock come wild card e mi sono classificato 2° dietro a Toprak”.

Il salto di qualità lo hai fatto negli ultimi anni. Qual è stata la chiave?

“In precedenza dovevo sempre rincorrere e non avevo mai le moto per potermi esprimere al top. Da quando sono al team Rosso e Nero posso puntare al titolo. Nel 2021 mi sono classificato secondo dietro a Stirpe. L’anno scorso quarto ma sono stato il pilota che ha vinto più gare in assoluto: tre. Ho fatto poi degli zeri e il titolo è sfumato ma quest’anno cercherò di vincerlo”.

Chi saranno i piloti da battere?

“Tra i favoriti metterei Massimo Roccoli che è un pilota espertissimo che sbaglia difficilmente, poi Simone Corsi e Marco Bussolotti. Forse si inseriranno anche dei giovani”.

Cos’è per te il motociclismo?

“Essenzialmente un hobby ed un divertimento. Non sono più un ragazzino ed ho archiviato il sogno di fare il pilota di professione. Lavoro nell’azienda di famiglia che si occupa di sicurezza sul lavoro e il novanta per cento del mio tempo lo dedico a quella che mi può garantire un futuro stabile. Vorrei però conquistare il titolo italiano in Supersport ed approdare poi al CIV Superbike. Ecco, mi piacerebbe vincere anche nella classe regina ma realisticamente mi rendo conto che lì è più difficile per un insieme di motivi”.

Quest’ anno farai anche delle wild card nel Mondiale?

“L’idea è partecipare almeno alla gara di Misano e farla al meglio”.