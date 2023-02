Superbike test Portimao, classifica day 2: Bautista da record, ma Rea c’è

È andata in archivio la seconda e ultima giornata di test Superbike a Portimao. Anche oggi i team hanno trovato delle condizioni favorevoli per poter lavorare in vista dell’inizio del campionato. Prima di gareggiare a Phillip Island, però, ci sarà un’ultima due giorni di prove (20-21 febbraio) proprio in Australia.

Oggi il più veloce è stato Alvaro Bautista, che in 1’39″035 ha siglato il nuovo record della pista. Il campione in carica SBK ha martellato fin dal mattino su buonissimi tempi, confermando di essere decisamente a suo agio con la nuova Ducati Panigale V4 R. Ma lo spagnolo (anche caduto in curva 7 senza conseguenze) non è l’unico ad essere andato sotto il precedente primato, anche altri tre lo hanno fatto.

Superbike, test Portimao: Bautista, Rea e Rinaldi in 109 millesimi

Il precedente recordman Jonathan Rea si è fermato a soli 9 millesimi da Bautista. Il pilota del Kawasaki Racing Team ha girato molto forte all’Autodromo Internacional do Algarve, un posto che gli è sempre piaciuto. Terzo tempo per Michael Ruben Rinaldi con l’altra Ducati del team Aruba Racing: 109 i millesimi di distacco dal compagno di squadra.

Quarto crono per Toprak Razgatlioglu, che con la sua Yamaha R1 incassa 4 decimi da Alvaro. Dietro di lui anche oggi c’è il teammate Andrea Locatelli (+0″670). Sesto Iker Lecuona con la Honda, protagonista di una caduta in mattinata. Il primo dei rookie è Remy Gardner, settimo con la R1 del team GYTR GRT Yamaha. Ma l’ex pilota MotoGP è 1″1 dalla vetta. Attaccato all’australiano c”è Xavi Vierge con l’altra Honda del team HRC. La top 10 è chiusa dalle Kawasaki di Tom Sykes (+1″551) e Alex Lowes (+1″564). Il campione Superbike 2013 ha fatto passi avanti rispetto a Jerez.

BMW fuori dalla top 10, Bassani e Petrucci a oltre 2″

Le migliori BMW sono quelle di Loris Baz e Michael van der Mark, undicesimo e dodicesimo. Segue Philipp Oettl con la Ducati del team Go Eleven, a precedere Garrett Gerloff (Bonovo BMW) e Dominique Aegerter (GRT Yamaha). Solo sedicesimo Scott Redding con l’ultima delle M 1000 RR e un gap di quasi 2″ da Bautista.

Diciassettesimo tempo per Lorenzo Baldassarri sulla R1 del team GMT94, appena davanti al collega di marchio Bradley Ray del team Motoxracing. Rispettivamente diciannovesimo e ventesimo Axel Bassani (+2″359) e Danilo Petrucci (+2″404) con le Ducati dei team Motocorsa e Barni Spark. Per il pilota veneto questo era il primo test del 2023, mentre Petrux oggi ha provato per la prima volta la Panigale V4 R 2023.

Foto: WorldSBK.com