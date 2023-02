Andrea Albani, Managing Director di Misano “Siamo sulla strada giusta”

I piccoli circuiti italiani crescono e quelli già grandi? Non si siedono sugli allori ma cercano di migliorare ulteriormente. L’ Associazione Italiana Autodromi ha incontrato il Presidente e il management del Daytona International Circuit nel week-end della 24H di Daytona. E’ stata un’occasione per confrontarsi sui vari aspetti tecnologici, tecnici, sportivi ed organizzativi legati al motorsport. Tra i presenti i dirigenti degli autodromi di Misano, Monza, Imola e Pergusa. Il MWC Marco Simoncelli era rappresentato dal Managing Director Andrea Albani con cui abbiamo parlato al suo ritorno dalla Florida.

“E’ stata una grandissima esperienza – racconta Albani a Corsedimoto – siamo stati accolti benissimo dal Presidente Frank Kelleher con il management del circuito Dave Allen. La Nascar è nata proprio sulla spiaggia di Daytona ed è stato poi costruito lo Speedway nel 1958 quindi è un impianto con una grandissima storia, fulcro del motorsport americano”.

Hai intravvisto delle analogie con Misano?

“Ovviamente lì è tutto più in grande però, con le dovute proporzioni, ci sono delle assonanze a livello di filosofia e visione d’insieme. Ad esempio lo sviluppo della clinica interna all’autodromo, dell’area commerciale, il tema della sostenibilità, l’idea un grande parco multidisciplinare rivolto all’intrattenimento in senso più ampio… Ovviamente ognuno ha la propria identità legata al paese ed alla storia. A Daytona c’è molto l’idea del divertimento. C’era tanto pubblico, tante famiglie in camper: lì è una festa”.

E’ stata un’occasione di confronto e di promozione?

“Certo anche perché con noi erano presenti i dirigenti delle principali realtà della Motor Valley e l’America rappresenta un mercato particolarmente importante per le aziende del nostro territorio. E’ stata un’esperienza che ci ha dato fiducia: siamo sulla strada giusta”.

Misano è già oggi uno tra i principali autodromi a livello internazionale. E’ previsto un ulteriore step?

“Prossimamente faremo la presentazione ma posso dire che arriveranno nuovi operatori quindi incrementeremo i servizi e le esperienze legate allo sport all’aria aperta in generale. A livello di struttura ci saranno degli interventi di restyling. Non restiamo fermi”.

Quante giornate di attività avete fatto nel 2022 e quante ne sono previste quest’anno?

“Attorno alle 290 – 300 e ci assesteremo su questi stessi numeri come comprendono ovviamente i grandi eventi, le gare e un po’ tutto”.

Quali saranno le manifestazioni più importanti?

“Come sempre MotoGP, il WSBK, il GT World Challenge, Misano Gran Prix Truck. Quest’anno non ci sarà l’evento Ducati (è a cadenza biennale) ma avremo anche l’Aprilia All Stars, l’Italian Bike Festival e tante altre manifestazioni”.

Intanto è iniziata prevendita per la MotoGP e il WSBK. C’è qualche novità a livello di prezzi?

“Quest’anno abbiamo pensato di suddividere il prato in Prato1 e Prato2 visto che abbiamo comunque ampi spazi. Il biglietto per la domenica in Prato2 costa circa 50 euro a prezzo pieno e pensiamo sia piuttosto abbordabile. Inoltre ci sono tutte le varie promozioni per chi acquista i biglietti con ampio anticipo per cercare di andare incontro agli appassionati”.