SBK, per Razgatlioglu rinforzo italiano: “scippato” un ingegnere a Rea

Alvaro Bautista e Jonathan Rea hanno terminato prima la loro stagione 2022, invece Toprak Razgatlioglu ha svolto in questi giorni l’ultimo test del 2022. A Jerez, però, lui e i colleghi presenti hanno trovato pioggia e quindi non hanno potuto svolgere il lavoro programmato.

Girare sul bagnato è comunque utile, però il team Pata Yamaha aveva altri piani e li deve rinviare al 2023. Oltre al pilota turco e al compagno Andrea Locatelli, presente in Spagna pure il test rider Nicolò Canepa. Era previsto un lavoro specifico sulla R1 al fine di migliorare alcuni aspetti in vista della prossima stagione, nella quale l’obiettivo sarà ovviamente quello di lottare per vincere il Mondiale Superbike.

Superbike, Razgatlioglu soffia un ingegnere a Rea

Razgatlioglu sperava di poter sfruttare meglio il test a Jerez, ma cerca di guardare comunque il lato positivo: “C’era troppa pioggia – ha dichiarato – e sarebbe stato positivo poter usufruire di pista asciutta almeno per un po’ di tempo. È stato comunque divertente. Nell’ultima parte della scorso campionato siamo migliorati sul bagnato e anche a Jerez mi sono sentito a mio agio. Un buon modo per chiudere la stagione“.

Come riportato da Speedweek, una novità che Toprak ha avuto l’occasione di testare in Andalusia è la collaborazione con Davide Gentile, ingegnere che Yamaha ha “rubato” alla Kawasaki. Il 52enne nato a Trieste si occupava di motore ed elettronica sulla Ninja di Rea da un po’ di anni. Sicuramente si tratta di un rinforzo importante per il team, che ha pescato in casa dei rivali una figura che può aiutare molto lo sviluppo della R1.

Gentile ha una grande esperienza. In passato ha lavorato anche in Ducati, Aprilia e Suzuki. Ha avuto modo di collaborare con piloti come Mattia Pasini, Randy De Puniet, Ben Bostrom, Davide Giugliano e Eugene Laverty. Lavorare con un campionissimo come Rea e con un team come Kawasaki Racing lo hanno certamente arricchito e ora è pronto a dare il suo contributo a Razgatlioglu e Yamaha.

Foto: Instagram