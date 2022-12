SBK, Kawasaki rassicura Jonathan Rea: “Avrà una Ninja migliore”

Il 2022 della Kawasaki si è chiuso con il test della scorsa settimana a Jerez, dove Jonathan Rea e Alex Lowes hanno potuto girare solo per un pomeriggio e non hanno sfruttato pienamente le due giornate programmate. Comunque il team ha raccolto informazioni utili per il Mondiale Superbike 2023.

La casa di Akashi vuole tornare a vincere il titolo e metterà a disposizione dei suoi piloti una Ninja ZX-10RR più competitiva. Johnny ha firmato un contratto fino al 2024 in cambio di precise garanzie tecniche. Si sente ancora un top rider in grado di conquistare la corona iridata SBK e si aspetta che le sue richieste vengano assecondate. Poi si può vincere o perdere, ma lui vuole essere nella condizione di giocarsela fino alla fine. Nel 2022 si è sentito più volte disarmato e impotente rispetto ai suoi rivali.

Superbike, Guim Roda “promette” una Kawasaki vincente a Johnny Rea

Guim Roda un’intervista al sito ufficiale WorldSBK ha spiegato quali sono stati i limiti della Ninja ZX-10RR nell’ultima stagione: “Abbiamo faticato un po’ più degli altri – ammette – quando non c’era abbastanza aderenza in pista. Ciò è successo soprattutto in estate con condizioni calde. Dobbiamo migliorare soprattutto in quest’area. Ovviamente, dobbiamo progredire anche in termini di potenza del motore. Serve capire come ridurre il divario per essere più competitivi, soprattutto rispetto a Bautista e alla sua capacità di estrarre il massimo dalla Ducati. Dobbiamo lavorare sodo e reagire“.

Il team manager Kawasaki ha le idee chiare su cosa dover migliorare per permettere a Rea di essere nuovamente in lotta per il titolo mondiale Superbike: “Questa – ha aggiunto – è stata la stagione in cui Johnny ha lottato di più. Sfortunatamente non è riuscito a riconquistare il titolo, però credo sia l’annata in cui si è impegnato maggiormente e dovremmo essere in grado di fornirgli un pacchetto migliore per essere più a suo agio nel battagliare con gli avversari“.

Roda ha fiducia in vista del 2023. Vede un Kawasaki Racing Team di nuovo protagonista con una Ninja evoluta rispetto all’ultimo campionato. Bisognerà aspettare il test del 25-26 gennaio a Jerez per il primo confronto con Ducati e Yamaha. Lì capiremo se gli uomini in verde avranno fatto bene i compiti a casa.

Foto: Kawasaki Racing