Jonathan Rea lascia Jerez col sorriso: “Prese decisioni importanti”

Il Kawasaki Racing Team aveva programmato due giornate di test a Jerez, ma di fatto ha girato solo venerdì pomeriggio a causa delle condizioni non favorevoli. La pioggia ha condizionato il lavoro che era stato pianificato. Jonathan Rea ha comunque effettuato 50 giri e siglato il miglior tempo in 1’39″911.

Il sei volte campione del mondo Superbike e Alex Lowes (50 giri anche per l’inglese) hanno avuto l’occasione di provare le attese novità portate sulla Ninja ZX-10RR in vista del 2023, consegnando una discreta mole di dati ai tecnici. Il loro 2022 è finito, li rivedremo in pista l’anno prossimo. L’obiettivo, ovviamente, sarà tornare a vincere il titolo.

Superbike, test Jerez: Jonathan Rea contento della Kawasaki

Rea al termine del test a Jerez ha espresso le sue sensazioni sulla mezza giornata passata in pista con la sua Ninja: “È stato un test molto utile, perché abbiamo dovuto prendere decisioni su alcune parti difficili, così da poter iniziare bene l’anno nuovo. Avevamo solo tre-quattro elementi importanti sui quali dover dire sì o no. Guidare la moto 2023 è positivo, ci sono alcune aree da migliorare perché stiamo facendo ancora il lavoro iniziale, soprattutto a livello di elettronica. Passo dopo passo metteremo assieme il pacchetto“.

Il sei volte campione del mondo SBK è soddisfatto della prima presa di contatto con la Kawasaki 2023, sulla quale servirà ancora lavorare per renderla maggiormente competitiva. Per il team sarebbe stato certamente meglio avere due giorni di pista in condizioni favorevoli in Andalusia: “Non è mai stata in perfette condizioni – commenta Johnny – perché c’erano ancora alcune zone umide. Però siamo stati in grado di prendere alcune decisioni. Sono felice di andare nella pausa stagionale in salute e soddisfatto. Non vedo l’ora di trascorrere alcune settimane di vacanza“.

Rea lascia Jerez abbastanza contento, pronto a godersi un po’ di vacanza prima di tornare a prepararsi per dare battaglia ad Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu. Il prossimo Mondiale SBK potrebbe essere ancora più spettacolare di quello 2022.

Jonathan Rea la splendida biografia: “In Testa” disponibile su Amazon

Foto: Kawasaki Racing