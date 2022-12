Superbike, test Jerez: Rea chiude davanti, Sykes debutta con Puccetti

Dopo un day 1 in cui non era sceso in pista a causa delle condizioni non ideali, Jonathan Rea ha stampato il miglior tempo nel secondo e ultimo giorno di test a Jerez de la Frontera. Il sei volte campione del mondo Superbike ha girato solo nel pomeriggio, quando l’asfalto era completamente asciutto, e ha messo insieme 50 giri: il migliore in 1’39″911.

Il nord-irlandese ha avuto modo di provare le novità portate da Kawasaki sulla Ninja ZX-10RR. Importante fare dei passi avanti per tornare a lottare per il titolo SBK nel 2023. Spera di essere della partita anche Scott Redding, che si è piazzato al secondo posto con 193 millesimi di ritardo da Rea. L’inglese ha percorso ben 91 giri con la nuova BMW M 1000 RR. Fondamentale girare il più possibile per ottenere un gran numero di dati utili allo sviluppo.

Superbike, test Jerez: il 13-15 dicembre tocca a Yamaha e Honda

Terzo si è piazzato Alex Lowes, distante 431 millesimi dalla Kawasaki del compagno di squadra. In azione sul circuito intitolato ad Angel Nieto anche un’altra Ninja, quella di Tom Sykes. Il campione del mondo del 2013, che come i colleghi di marchio non aveva girato ieri, oggi pomeriggio ha debuttato con il team Puccetti. In questo day 2 ha siglato il suo miglior tempo in 1’40″949, più lento di un secondo rispetto a Johnny e con un gap di 6 decimi dal Lowes. Non guidava la moto di Akashi dal 2018, quindi deve riprendere confidenza e adattarsi ai cambiamenti che ci sono stati rispetto ad allora.

Kawasaki per il 2022 ha finito. Ma la BMW tornerà in azione il 13-15 dicembre a Jerez per un altro test che vedrà in pista anche Garrett Gerloff in sella alla M 1000 RR del team Bonovo, che schiera pure Loris Baz. Ci saranno anche i team Pata Yamaha e GRT Yamaha, oltre alla squadra ufficiale Honda e a quella satellite MIE. Poi tutti in vacanza.

Superbike, test Jerez: tempi e classifica day 2

Foto: Kawasaki Puccetti Racing Team