Superbike, test Jerez: van der Mark out, solo Redding gira nel day 1

Niente test a Jerez per Michael van der Mark, che era atteso per disputare una due giorni di lavoro assieme a Scott Redding e che invece non è presente. Dovrà aspettare l’anno nuovo per provare la nuova BMW M 1000 RR.

Il pilota olandese ha scritto su Instagram le seguenti parole: “Ciao a tutti! Purtroppo non ce la farò per il test invernale. Insieme al team abbiamo deciso che era meglio rimuovere tutti i metalli della caviglia e dell’anca per essere di nuovo in forma per la prossima stagione!“. Ha allegato una sua foto con il camice da paziente ospedaliero e anche delle viti che gli sono state tolte.

Van der Mark ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici nel 2022 e ha saltato cinque round. Non ha potuto dare al team il contributo che sperava, ma gli è stato comunque rinnovato il contratto. Nel 2023 spera di essere protagonista con la nuova moto realizzata dalla casa di Monaco di Baviera.

SBK, test Jerez: solo Redding in pista, Rea e Lowes ai box

BMW può contare solo su Redding nel test di Jerez. Nella prima delle due giornate è stato l’unico pilota ufficiale a girare. Ha effettuato 56 giri, realizzando il miglior tempo in 1’45″675. Una prima presa di contatto con la M 1000 RR versione 2023.

In Spagna è presente anche il team ufficiale Kawasaki Racing, però Jonathan Rea e Alex Lowes non hanno girato. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, è stato deciso di non uscire in pista. La pioggia ha complicato i piani dei piloti, che comunque hanno posato con la livrea nero-grigia da test della loro Ninja ZX-10RR. Non si è visto in azione neppure Tom Sykes, atteso al debutto con il team Puccetti. Anche lui spera che domani ci siano le condizioni per provare la moto di Akashi, che non guida dal 2018 e che nel frattempo è un po’ cambiata.

Una Kawasaki ha comunque girato sul tracciato di Jerez: quella del collaudatore Florian Marino. Ha messo insieme solo 15 giri, il migliore in 1’49″584. Non rimane che attendere domani per capire se i team riusciranno a svolgere almeno una parte del lavoro che avevano programmato. Le previsioni meteo autorizzano l’ottimismo, dovrebbe esserci sole.