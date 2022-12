Lo scorso giugno abbiamo saputo i primi dettagli, ora c’è il percorso completo. Ben 453 veicoli, 124 dei quali sono moto, si preparano per affrontare il prossimo Rally Raid Dakar. Tanti posti nuovi in programma, per un totale di circa 5000 km diviso in 14 tappe (di media dai 300 ai 500 km di speciale al giorno, meno nella seconda parte della corsa). Prologo previsto per il 31 dicembre 2022, giorno di riposo il 9 gennaio 2023 a Riyadh, finale previsto per 15 gennaio a Dammam. Vediamo più nel dettaglio il percorso del prossimo evento in Arabia Saudita.

La prima parte

Si comincia con un prologo di 11 km, partenza ed arrivo a Sea Camp. Si deciderà qui l’ordine di partenza per la Dakar vera e propria, che scatta l’1 gennaio 2023. In totale 603 km da percorrere, di cui 368 di speciale con sabbia, rocce, un pizzico d’asfalto e di dune. Segue Sea Camp-Al Ula, un percorso di 590 km, di cui 431 di speciale, che si deciderà tra le dune, per poi trovare Al Ula-Ha’il, 669 km in totale e 447 di speciale, definito da Castera “il tratto più bello della Dakar”. Seguono poi due tratti Ha’il-Ha’il, caratterizzati da alte montagne di sabbia, ma di lunghezza differente. Il primo di 425 km di speciale (573 in totale), il secondo di 375 km di speciale (646 in totale). Ha’il-Al Duwadimi avrà poi una speciale di 466 km in un tratto totale di 876,68 km, il più lungo della Dakar 2023. Segue l’anello Al Duwadimi-Al Duwadimi con la speciale più lunga, 473 km, per una tappa complessiva di 641,47 km caratterizzata dalle dune, ma anche con ogni tipo di terreno. Una perfetta vallata tra le montagne prima del deserto completa la prima metà del Rally Raid: Al Duwadimi-Riyadh, 722,41 km in totale di cui 407 di speciale.

La seconda parte

Giornata di pausa a Riyadh, utile anche per controllare acciacchi fisici o problemi meccanici ai propri mezzi. In particolare i ragazzi della “Original by Motul”, ex Malle Moto, che corrono senza assistenza meccanica. Dopo questa giornata, scatta la seconda metà della Dakar. Tappa Riyadh-Haradh di 710 km, 439 km di speciale: occhio alla navigazione, perdersi è davvero un attimo… Haradh-Shaybah sarà invece l’occasione per un assaggio del Empty Quarter, il deserto più grande del mondo, con 114 km di speciale dei 623 complessivi. Shaybah-Ardah del 12 gennaio segna l’inizio della marathon che si concluderà il giorno dopo col ritorno a Shaybah, avanti poi fino a Al-Hofuf per un altro duello tra le dune di 669 km in totale, di cui 154 di speciale. Infine ecco la passerella finale, 414 km di cui 136 di speciale fino a Dammam, in cui verranno ufficializzati i vincitori di questa edizione.

Dakar 2023, la mappa

Foto: Twitter