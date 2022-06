Dakar, che sfida per l’edizione 2023! Ecco il nuovo percorso

Da una costa all’altra per un Rally Raid Dakar 2023 molto impegnativo, il più lungo dal 2014 (quand’era ancora in America Latina). Presentato ufficialmente il nuovo percorso: cambiano i punti di partenza e di arrivo, tappe di collegamento ridotte, tantissimi tratti nuovi con in particolare una grande sfida. Vediamo i primi dettagli.

Il tragitto

Si comincia il 31 dicembre 2022, tappa finale programmata per il 15 gennaio 2023. I piloti dovranno percorrere il prologo più 14 tappe, dai 300 ai 500 km di speciale al giorno per un totale di circa 5000 km: una Dakar per il 70% attraverso posti nuovi. Non si parte più a Jeddah ma a Sea Camp, sempre sulle coste del Mar Rosso ma un po’ più a nord, con finale a Dammam, sul Golfo Persico. Tra le novità ci sarà il famoso Quarto Vuoto (detto anche Quartiere Vuoto), com’è noto Rub’ al-Khali, il deserto più grande del mondo con i suoi 650.000 km². Previste ben tre tappe con una marathon in questa immensa distesa di dune.

Modifiche

Ci saranno anche alcune novità a livello tecnico, come il roadbook introdotto ufficialmente per tutte le categorie al via nella Dakar. Non mancheranno dei bonus per i motociclisti, i dettagli verranno resi noti più avanti. Verranno introdotte poi due classifiche distinte, per premiare ogni giorno sia i piloti professionisti (i “Factory”) che gli amatori (gli “Esploratori”). Continua infine il processo verso la sostenibilità per un sempre maggiore rispetto dell’ambiente. Nell’edizione 2022 sono arrivati mezzi ibridi ed a idrogeno, per l’evento 2023 verranno introdotti combustibili sintetici e bio. Per il 2026 solo l’elite tra motociclisti ed automobilisti utilizzerà prototipi a bassa emissione, per arrivare alla totalità in questo senso nel 2030.

Foto: A.S.O./Florent Gooden/DPPI