Superbike, Jonathan Rea glamour la Kawasaki d’inverno veste in griglio

Sacrilegio o colpo di marketing? Le Kawasaki Superbike quasi sempre sono state verdi e osservare la Ninja di Jonathan Rea vestire un elegantissimo grigio per tutti i test invernali ha destato una certa sensazione. Il nordirlandese e l’altro ufficiale Alex Lowes sono a Jerez, dove oggi sarebbe dovuta partire la preparazione ’23. Ma causa pista bagnata Kawasaki Racing Team ha preferito restare ai box, per non scalfire il plafond di dieci giornate di test privati concessi dal regolamento. Se ne riparla venerdi 2 dicembre, quando il tracciato andaluso dovrebbe presentarsi più assolato.

Passo avanti 2023

E’ bellissima, la nuova Kawasaki colorata così. Ma oltre alla livrea, sforzate lo sguardo sui dettagli, perchè in Spagna il reparto corse di Akashi ha spedito il primo step dell’evoluzione ’23. Il grosso dello sviluppo dovrebbe essere celato nel quattro cilindri in linea, che in virtù di una nuova omologazione (500 esemplari da produrre nei prossimi due anni) potrebbe salire fino ai 15.100 giri minuto, contro 14.600 di queste ultime due stagioni. Per un clamoroso errore di interpretazione delle norme Superbike, Kawasaki nelle ultime due stagioni si è trovata ad arrangiarsi con un règime di rotazione identico alla precedente versione, perchè i commissari FIM avevano ritenuto non sufficienti le modifiche al propulsore apportate sulla nuova versione ’20-21. Più sprint sul dritto ma soprattutto in accelerazione è quello che Jonathan Rea vuole per provare a battere la folta schiera di antagonisti, a cominciare dalla formidabile Ducati di Alvaro Bautista.

Tom Sykes ai box

Sul bagnato solo Scott Redding è sceso in pista, per snocciolare una nutrita serie di passaggi per mettere alla frusta la BMW in condizioni di scarsa aderenza. Oltre ai due KRT è rimasto chiuso nel box anche Tom Sykes, atteso al debutto sulla Kawasaki del team Puccetti. Per il britannico, ufficiale dal 2010 al 2018, è una sorta di ritorno a casa dopo le parentesi BMW (nel Mondiale Superbike) e Ducati (nel BSB). Vedremo come si troverà.

