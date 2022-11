Superbike, il calendario dei test: Ducati torna in pista nel 2023

Il Mondiale Superbike 2022 è ormai andato in archivio, ma l’attività in pista non è affatto terminata. Ci sono team che prima di andare in vacanza hanno programmato dei test per prepararsi alla stagione 2023.

Ad esempio, l’1 e 2 dicembre a Jerez ci saranno in azione il Kawasaki Racing Team WorldSBK e il team Kawasaki Puccetti Racing. Chiaramente grande attenzione sarà rivolta a Jonathan Rea, sconfitto per il secondo anno consecutivo e desideroso di conquistare il settimo titolo. Avrà modo di provare le novità portate dalla casa di Akashi, determinata a sconfiggere Ducati e Yamaha.

Ma i riflettori saranno inevitabilmente rivolti anche su Tom Sykes, che torna a guidare una Ninja dopo gli anni trascorsi in BMW e l’ultima stagione in BSB in sella a una Panigale V4 R. Il campione del mondo SBK 2013 è il pilota d’esperienza sul quale Manuel Puccetti punta fortemente per avere una svolta in termini di risultati.

Test SBK: anche Yamaha, BMW e Honda a Jerez

A dicembre ci sarà anche un altro test a Jerez. Dal 13 al 15 gireranno ben sei squadre sul circuito intitolato ad Angel Nieto. Yamaha sarà presente con il team ufficiale Pata Brixx e con quello privato GYTR GRT. Quest’ultimo farà debuttare Dominique Aegerter e Remy Gardner, che cercheranno di adattarsi quanto prima alla R1. Tra coloro che sono curiosi di vederli all’opera c’è anche Toprak Razgatlioglu, top rider della casa di Iwata nel Mondiale Superbike e campione 2021.

BMW sarà in pista con entrambe le sue formazioni, quella ufficiale e quella satellite Bonovo Action. A livello di piloti, la novità sarà l’esordio di Garrett Gerloff sulla M 1000 RR della squadra di proprietà di Jurgen Roder. L’americano, reduce da tre anni con GRT Yamaha, spera di trovarsi bene con la moto tedesca e di poter fare quei risultati che gli sono mancati finora.

Presente anche il team ufficiale Honda con Iker Lecuona (condizioni fisiche da verificare) e Xavi Vierge. Dovrebbe esserci anche la squadra indipendente MIE Honda, che però deve ancora ufficializzare i piloti per il prossimo anno.

Superbike, Bautista e Ducati gireranno a gennaio 2023

Il primo test del 2023 è in programma il 25-26 gennaio, sempre a Jerez. Oltre ai team ufficiali Yamaha e Kawasaki, ci sarà in azione anche quello Ducati con il campione in carica Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi. In quell’occasione dovrebbe esserci pure il debutto di Danilo Petrucci sulla Panigale V4 R del team Barni. Presente anche il team Go Eleven con Philipp Ottl.

Un altro test è calendarizzato per le giornate del 31 gennaio e del 1° febbraio, ma all’Autodromo Internacional do Algarve a Portimao. Ovviamente il programma diramato dal sito ufficiale del WorldSBK è soggetto a cambiamenti. Ci sono squadre che non hanno ancora preso decisioni sulle giornate di prove da utilizzare nel pre-campionato.

La cosa certa è che vedremo tutti in azione lunedì 20 e martedì 21 febbraio a Phillip Island nel test ufficiale Dorna organizzato prima dell’inizio del Mondiale 2023, che partirà proprio in Australia (24-26 febbraio). Due giorni molto importanti per i piloti Superbike e anche Supersport.

Calendario test 2022-2023 finora (soggetto a cambiamenti)

1-2 dicembre: Circuito de Jerez – Angel Nieto

13-15 dicembre: Circuito de Jerez – Angel Nieto

25-26 gennaio: Circuito de Jerez – Angel Nieto

31 gennaio – 1 febbraio: Autodromo Internacional do Algarve – Portimao

20-21 febbraio: Test Ufficiale Dorna, Phillip Island Grand Prix Circuit

Foto: WorldSBK.com