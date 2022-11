Tom Sykes torna nel Mondiale Sbk: ha firmato con Kawasaki Puccetti

Da tempo ormai lo si sapeva e da oggi è diventato ufficiale: Tom Sykes nel 2023 sarà di nuovo nel Mondiale Superbike. Ha firmato un contratto con il team Kawasaki Puccetti Racing.

Manuel Puccetti ci aveva già anticipato che l’ingaggio del campione del mondo SBK 2013 era la sua priorità ed è riuscito a finalizzare l’operazione. Dopo tre stagioni un po’ deludenti, prima con Xavi Fores e poi il biennio con Lucas Mahias, l’obiettivo era prendere un pilota esperto che potesse dare delle garanzie in termini di risultati.

Il 37enne inglese, che nel 2022 ha corso nel BSB con una Ducati, ha guidato per la casa di Akashi dal 2010 al 2018 nel WorldSBK. Conosce il carattere della Ninja e il suo ingaggio potrebbe rivelarsi la scelta giusta per la formazione emiliana.

Superbike, Tom Sykes felice della firma col team Kawasaki Puccetti

Sykes non ha nascosto il suo entusiasmo per il ritorno nel Mondiale Superbike, che aveva lasciato a fine 2021 dopo tre anni trascorsi in BMW: “Sono molto felice di entrare a far parte del Kawasaki Puccetti Racing e di tornare nel paddock del WorldSBK. Per anni sono rimasto impressionato dal modo in cui Manuel Puccetti gestisce la sua squadra, dalla mentalità con la quale affronta il mondo delle corse, oltre naturalmente alle infrastrutture utilizzate dal team. Tutti motivi che mi danno una grande motivazione per affrontare la stagione agonistica 2023. Avrò anche un’altra possibilità, che è quella di fare nuovamente parte della famiglia Kawasaki, e di riprendere un rapporto che è sempre stato molto saldo. Non vedo l’ora di iniziare questo progetto, e di conoscere l’intero team“.

Il pilota britannico è molto motivato e anche Manuel Puccetti è contento di poter lavorare con un campione e crede che i risultati miglioreranno sicuramente nel 2023: “E’ davvero un grande piacere per me e per la mia squadra accogliere un campione del mondo come Tom Sykes. Sono certo che insieme potremo apprendere e crescere, anche sfruttando la sua grande esperienza di collaudatore, e rendere ancora più competitiva la nostra Ninja. Con un pilota del suo calibro il nostro obiettivo non può che essere la top five. Abbiamo già organizzato un programma di test a partire da dicembre a Jerez per iniziare a cucire la nostra Ninja addosso a Tom. Proseguiremo quindi con i test nella galleria del vento e poi altre sessioni di prove a gennaio“.