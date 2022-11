Aegerter o Gardner, chi faticherà di più in SBK? Razgatlioglu si espone

Tra le novità più interessanti del Mondiale Superbike ci saranno gli arrivi di Remy Gardner e Dominique Aegerter. Entrambi correranno per il team GYTR GRT Yamaha e sono tutti curiosi di vedere come se la caveranno. Quanto saranno distanti da Toprak Razgatlioglu?

Il campione del mondo Moto2 del 2021 viene da un’annata deludente in MotoGP e non si aspettava di essere scaricato dalla KTM. Piuttosto di tornare nella classe intermedia del Motomondiale, l’australiano ha preferito sposare il progetto della squadra SBK diretta da Filippo Conti e Mirko Giansanti.

Lo svizzero, invece, viene da due titoli mondiali conquistati in Supersport ai quali aggiungere uno in MotoE. Il salto di categoria è logico e meritato. Ci si aspettano grandi cose da lui in sella alla R1, che come il compagno proverà nel test in programma a Jerez tra il 13 e il 15 dicembre.

SBK, Razgatlioglu parla di Aegerter e Gardner

Aegerter e Gardner avranno a disposizione una Yamaha che di base sarà la stessa presente nel box del team ufficiale. Un trattamento tecnico che gli consentirà di esprimere il loro talento e di conquistare buoni risultati.

Toprak Razgatlioglu, pilota di punta della casa di Iwata nel Mondiale Superbike, è curioso di vederli all’opera. Si aspetta parecchio soprattutto dal campione Supersport: “È un ottimo pilota – ha dichiarato a WorldSBK.com – e in gara è forte, specialmente nell’ultima parte. Le moto 600 sono diverse, ma penso che lui abbia uno stile da Superbike. Ovviamente non è possibile dirlo prima di vederlo in pista. Comunque la Yamaha R6 e la R1 non sono troppo differenti, per lui dovrebbe essere più facile. Anche Locatelli ha vinto in Supersport e poi sulla R1 è andato forte“.

Aegerter potrebbe avere un adattamento più rapido alla nuova moto, invece Gardner viene dalla MotoGP e pertanto gli potrebbe servire più tempo. Razgatlioglu sul figlio d’arte si è così espresso: “Remy arriva dalla MotoGP e guidava una moto completamente diversa. Spero che riesca a guidare bene, visto che la Yamaha è molto forte in curva. Vedremo nei test“. Non rimane che attendere il test a Jerez.

