Superbike, Lecuona out: Honda chiama Nagashima a Phillip Island

Il Mondiale Superbike 2022 di Iker Lecuona è finito con la brutta caduta avvenuta nelle prove libere in Indonesia. Frattura alla vertebra T12 e all’osso sacro, nessuna chance di recuperare in tempo per l’ultimo round del campionato in programma in Australia per questo fine settimana.

Il team ufficiale Honda ha corso con il solo Xavi Vierge a Mandalika, ma per questo appuntamento a Phillip Island ha chiamato un sostituto. Si tratta di Tetsuta Nagashima, collaudatore HRC e anche vincitore della 8 Ore di Suzuka. Nel 2022 ha pure corso in MotoGP da wildcard (a Motegi) e da rimpiazzo (in Thailandia, Australia e Malesia).

Nagashima felice del debutto nel Mondiale SBK

Nagashima non ha nascosto la sua soddisfazione per essere stato chiamato dalla Honda a sostituire Lecuona. Per lui sarà un esordio assoluto nel Mondiale Superbike: “Sono davvero felice di competere nell’ultimo round del WorldSBK perché sarà la mia prima esperienza nella serie. Sono curioso e impaziente. Allo stesso tempo, auguro a Iker una pronta guarigione e spero che torni presto. Cercherò di aiutare la squadra con la moto, raccogliendo quanti più dati possibili per il futuro e facendo del mio meglio per godermi questa opportunità. Non so cosa aspettarmi e anche il programma del fine settimana è nuovo per me, ma sono pronto per partire!“.

Il pilota giapponese ha tanto entusiasmo in vista dell’evento SBK a Phillip Island, ci tiene a ben figurare e ad aiutare il team HRC nello sviluppo della CBR1000RR-R Fireblade. Cercherà di sfruttare la chance che gli è stata concessa, sperando di riuscire a sorprendere in positivo. Conosce la moto, però si dovrà comunque adattare alle gomme e in generale a un campionato nel quale sarà al debutto. Sarà interessante seguirlo.

Nagashima aveva già sostituito Vierge, allora infortunato, nel test svolto a Misano Adriatico a fine giugno. Ma affrontare un weekend di gara è un’altra cosa. Vedremo come se la caverà in Australia.

Foto: WorldSBK.com