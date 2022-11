SBK Indonesia, Lecuona non ce la fa: doppia frattura per lo spagnolo

È terminato anticipatamente il round Superbike in Indonesia per Iker Lecuona. Il pilota spagnolo si è reso protagonista di una brutta caduta nella FP2 ed è stato dichiarato unfit per il resto del weekend.

Dopo il violento highside, è stato portato subito presso il centro medico del Mandalika International Street Circuit per le prime valutazioni mediche e successivamente è stato trasferito all’ospedale RSUD Provinsi NTM di Mataram per sottoporsi ad esami specifici. TAC e risonanza magnetica hanno evidenziato una frattura stabile della vertebra T12 e una frattura del lato sinistro dell’osso sacro.

Superbike, Lecuona out anche in Australia?

Fortunatamente, Lecuona non ha accusato alcun danno di tipo neurologico e non sarà necessario un intervento chirurgico di stabilizzazione. È già stato dimesso e ora dovrà iniziare un trattamento conservativo. Nel comunicato ufficiale non sono stati specificati tempi di recupero. Nel prossimo weekend il campionato farà tappa a Phillip Island, in Australia, ed è difficile pensare che possa esserci.

Sicuramente una brutta tegola per l’ex pilota MotoGP e il team Honda, che ci tenevano particolarmente a chiudere bene questo primo anno insieme nel Mondiale Superbike. In Indonesia sono state portate anche delle novità tecniche sulla CBR1000RR-R Fireblade e sarà Xavi Vierge a proseguire il lavoro di sviluppo.

Foto: WorldSBK.com